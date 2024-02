Massey Ferguson1842S – prasa kostkująca gdy masz tylko 50 KM w ciągniku

Choć wyścig zbrojeń w kwestii maszyn rolniczych trwa i na polach widzimy już coraz większy sprzęt przeznaczony na wielkie gospodarstwa, okazuje się, że Massey Ferguson nie zapomniał o mniejszych rolnikach. Na pola wjeżdża prasa kostkująca MF 1842S do ciągników małych mocy.

Gdy z daleka spogląda się na nową prasę Massey’a, to w głowie rodzi się myśl: “Gdzieś już to widziałem”, bo MF 1842S wygląda jakby znajomo. Po bliższych oględzinach wrażenie to nie mija, ale widać też nowoczesne rozwiązania, bo to przecież całkiem nowa prasa kostkująca.

Nie ukrywajmy, wielki sprzęt rolniczy robi na wszystkich miłośnikach mechanizacji wielkie wrażenie. Mamy coraz większe i wydajniejsze kombajny, ogromne ciągniki z setkami koni pod maską, przyczepy wielkości stodoły czy beczki o pojemności basenów pływackich. Ta gigantomania jest niewątpliwie potrzebna, bo wydajność to słowo klucz do dzisiejszego rolnictwa.

Mamy jednak w Europie (i oczywiście w Polsce) gospodarstwa, które nie wymagają ogromnego i drogiego sprzętu przeznaczonego na setki czy tysiące hektarów. Jest jeszcze wielu rolników, którzy klasycznie gospodarząc, nieźle w tym sobie radzą i mają też równie klasyczne wymagania sprzętowe. Nie znaczy to, że skazani są dziś na użytkowanie wyłącznie starych i mocno zużytych maszyn.

Tak jest w przypadku klasyki gatunku, czyli małych pras kostkujących. To ikona maszyn rolniczych i choć niektórym wydawało się, że takie małe prasy kostkujące odeszły w rolniczy niebyt, to okazuje się, że wcale tak nie jest.

MF 1842S to nie jest odgrzewany kotlet

Świadczy o tym całkiem nowa prasa kostkująca Massey Fergusona, bo to właśnie on, choć ostatnio przyszło nam podziwiać wielkie premierowe konstrukcje ciągników i kombajnów, nadal pamięta o mniejszych rolnikach. To właśnie z myślą o nich zaprezentowano prasę MF 1842S, której wymagania, jeśli chodzi o moc ciągnika, są nader skromne, bo napędzać ją mogą ciągniki od 50 KM w górę.

Taka moc dzisiaj to naprawdę niewiele i spotkać obecnie możemy ciągniki ogrodnicze o większych mocach, ale dzięki tak niewielkim wymaganiom mocowym prasę tę możemy użytkować z niemal każdym starszym ciągnikiem. Z taką przykładową “sześćdziesiątką” też.

Jeśli kogoś z was dziwi, dlaczego w 2024 roku MF pokazuje na wystawch małogabarytową prasę kostkującą, to trzeba wam wiedzieć, że nie jest to “odgrzewany kotlet”, a całkiem nowoczesna maszyna. Ludzie z MF-a spojrzeli na nowo na ten projekt i poprawili to i owo. Mamy więc czyszczenie supłaczy elektrycznym wentylatorem z funkcją odwracania kierunku przedmuchu, tłok o 100 uderzeniach na minutę na 8 wzmocnionych łożyskach czy także wzmocnione supłacze.

Na pokładzie znajdziemy też nowe podwójne widły z dwoma rzędami po sześć zębów zwiększające o 20% wydajność podawania za pośrednictwem prostego mechanizmu, a hydrauliczny siłownik dba o równomierne zagęszczenie kostki w przypadku zmiany warunków na polu. Nowy jest także niskoprofilowy podbieracz o szerokości roboczej 1,98 m (tak, prawie dwa metry) delikatnie obchodzący się z masą.

Małogabarytowa prasa kostkująca MF 1842S jest zatem całkiem nowoczesną maszyną w klasycznym ubranku z rozwiązaniami, które sprawdzone i udoskonalone służyć będą jeszcze wiele lat.