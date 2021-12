Ceny pszenicy i kukurydzy spadły w grudniu

Według danych z 24 grudnia opublikowanych przez portal e-WGT, ceny pszenicy i kukurydzy spadły w porównaniu do 24 listopada o ponad 5 proc.

Na zamknięciu wigilijnej sesji kukurydza na MATIF osiągnęła cenę 244 EUR/t, co oznacza wzrost w ujęciu tygodniowym o 0,5 proc., jednak spadek w ujęciu miesięcznym o 15 EUR/t, czyli 5,8 proc. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku pszenicy; 24 grudnia kosztowała na MATIF 290,25 EUR/t, a więc w ujęciu tygodniowym odrabiała ona straty, i to dość dynamicznie, bowiem jej cena wzrosła o 4,2 proc. (11,75 EUR/t), jednak 24 listopada kosztowała o 5,2 proc. więcej, co oznacza spadek w ujęciu miesięcznym na poziomie 16 EUR/t.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku rzepaku; ten nieustannie drożeje. 24 grudnia kosztował 751,75 EUR/t, czyli o 3,1 proc. więcej niż tydzień wcześniej i o 8,8 proc. więcej niż miesiąc wcześniej (wzrost o 60,5 EUR/t). W skali roku rzepak podrożał o 81,4 proc. (337,25 EUR/t).

Nieco inaczej sytuacja wyglądała za oceanem; canola w Winnipeg potaniała w skali miesięcznej o 2 proc, zaś kukurydza w Chicago podrożałą o 4,5 proc., osiągając cenę 238,4 USD/t 24 grudnia. Taniała z kolei pszenica, jednak nie na taką skalę, jak w Paryżu, bo o 2,6 proc., osiągając na piątkowym zamknięciu cenę 299,5 USD/t.