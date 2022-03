Cena saletry w nowym cenniku Anwilu bije wszelkie rekordy. 6100 zł/t

Niedawno pisaliśmy o nowych cenach nawozów NPK w Grupie Azoty, które wzrosły stosunkowo niewiele a nawozy azotowe pozostały wówczas bez zmian. Niestety to już przeszłość, bo tym razem pojawił się nowy cennik Anwilu, który wynosi ceny saletry amonowej na niespotykane dotychczas poziomy.

Zgodnie z cennikiem, który ma obowiązywać od 11 marca br. cena saletry amonowej w workach big bag 500 kg ma wynosić 6100 zł za tonę a w workach 25 kg nawet 6175 zł tona.

Ceny uzasadniane są bardzo wysokimi cenami gazu na rynku w tym momencie, które chociażby we wczorajszych notowaniach na niderlandzkim hubie gazowym najpierw wystrzeliły do prawie 3,9 tys. USD za 1 tys. m3 by za chwile gwałtownie spaść do 2,9 tys. USD. Więcej tutaj:

Jak zauważają maklerzy, takie podwyżki są co najmniej dziwne bo gazu na rynku jest dość i cały czas płynie on z Rosji pełną mocą. Jedynym wytłumaczeniem może być fakt, że ktoś rozgrywa rynek.

Tak czy inaczej cena saletry na poziomie ponad 6 tys. zł jest wręcz zabójcza i mało kto będzie w stanie tyle zapłacić, nawet pomimo tego, że ceny chociażby zbóż również w tym momencie gwałtownie wystrzeliły w górę.