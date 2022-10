Kowalczyk: Staramy się wspomagać rolników jeśli chodzi o zaopatrzenie w nawozy

Dzisiaj w Polskim Radiu 24 porannym gościem był minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Szef resortu rolnictwa odpowiadał m.in. na pytanie, czy Polsce grozi problem z zaopatrzeniem w żywność. W tym kontekście nie mogło obyć się bez poruszenia tematu cen nawozów.

– Polsce głód nie grozi. Jesteśmy bardzo dużym producentem żywności, świadczy o tym choćby nadwyżka eksportowa, którą mamy za rok 2021, wyeksportowaliśmy żywności za ok. 40 mld euro, a więc widać, że żywności jest u nas dużo więcej produkowanej niż konsumowanej i o to się nie musimy obawiać. Oczywiście jest problem w krajach arabskich, w krajach Afryki Północnej, ale to jest głównie związane z tym, że przerwane zostały łańcuchy dostaw. Jeśli chodzi o ilości, możemy być spokojni, co do cen już nie tak bardzo – mówił dziś minister Kowalczyk.

Polityk ocenił także tegoroczne plony, a także wspomniał o pomocy dla rolników oraz planowanych w tym kontekście działaniach w przyszłości.

– Wzrost cen energii spowodował wzrost cen nawozów. Tę inflację widać bardzo mocno i ceny żywności już wzrosły i być może, jeżeli energia nie będzie tanieć, a na razie tego nie widać, to mogą wzrosnąć jeszcze bardziej. Staramy się tutaj wspomagać rolników jeśli chodzi o zaopatrzenie w nawozy po to, żeby rolnicy stosowali nawozy mimo wysokich cen i to powiodło się wiosną, kiedy zastosowaliśmy dopłaty do nawozów. Mimo wysokich cen rolnicy kupili nawozy i te plony są dobre – ocenił.

– Chcemy żeby również na wiosnę rolnicy zastosowali nawozy. Na stosowanie jesienne nawozy są, są przetrzymywane u dystrybutorów, w zakładach nawozowych. Jesienią stosuje się bardzo mało nawozów, wiosna jest decydującym czasem, kiedy stosuje się nawozy, więc do tej wiosny myślę że tę pomoc dla zakładów nawozowych zastosujemy. Trwają rozmowy z Komisją Europejską, aby taką pomoc zastosować – ocenił optymistycznie.

Tegoroczne plony to jedno, trwa jednak walka o plony przyszłoroczne. Już teraz z rozmów z rolnikami wynika, że ograniczą oni w tym sezonie nawożenie o 30 do nawet 50 proc., co bez wątpienia odbije się na przyszłorocznych plonach.

