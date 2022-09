Co dalej z cenami nawozów? Ważne decyzje mają zapaść niebawem

Wczoraj gościem programu Stan rzeczy w Polskim Radiu była Anna Gębicka. Wiceminister rolnictwa była pytana m.in. o kwestię cen nawozów, dla której decydujące będą decyzje podjęte na posiedzeniu europejskiej Rady ds. Energii.

– Myślę, że tutaj kluczowe będzie przede wszystkim posiedzenie Rady ds. Energii, czyli tej rady ministrów Unii Europejskiej. Ma się odbyć pod koniec września, gdzie mają być dyskutowane propozycje dotyczące tego, że na poziomie unijnym będzie wprowadzony pewien podatek od nadmiarowych zysków spółek energetycznych i to miałoby funkcjonować w taki sposób, że środki z tego podatku mogłyby trafić właśnie do tych firm energochłonnych na wsparcie, które pozwoliłoby, tak jak w przypadku spółek nawozowych, te nawozy sprzedawać w akceptowalnej przez rolników cenie – mówiła wiceminister rolnictwa.

– Pojawiły się zapowiedzi, że te środki mogłyby być dystrybuowane bez konieczności zwracania się krajów członkowskich do Komisji o zgodę w związku z pomocą publiczną i myślę, że to jest bardzo ważna kwestia. Bo to, co nas wstrzymuje w przypadku instrumentów pomocowych dla małych czy średnich przedsiębiorstw to jest po prostu konieczność uzyskania odpowiednich zgód ze strony Komisji Europejskiej – wyjaśniała Gębicka.

O tym, czy znaczące środki finansowe trafią do firm produkujących nawozy przekonamy się zatem niebawem. Na końcowe efekty decyzji Rady ds. Energii przyjdzie nam pewnie jeszcz trochę zaczekać.