Nawozy z importu. Jakie ceny?

W dobie horrendalnych cen nawozów coraz częściej szukamy alternatyw dla produktów polskich lub z zza zachodniej granicy. W ogłoszeniach pojawiło się sporo ofert nawozów pochodzących ze wschodu. Jak kształtują się ich ceny?

Cały czas najtrudniejsza jest sytuacja na rynku nawozów wieloskładnikowych. W opublikowanym ostatnio cenniku Agrochemu Puławy cena Polifoski 6, czyli NPK(S) 6-20-30 (7) to 4395 zł/t. Oczywiście musimy doliczyć koszty transportu i ewentualną marżę sprzedającego. Zbliżony składem nawóz Ultra 8, czyli NPK(S) 8-20-30 (5) pochodzący z zakładów Phosagro to obecnie koszt rzędu ok. 4650 zł/t + koszty transportu.

Nieco korzystniej wyglądają ceny importowanych nawozów azotowych; mocznik 46 proc. dostępny jest od 3700 zł/t, jednak sprzedawca nie informuje o obecności inhibitora ureazy. Najtańszy mocznik 46 proc. z inhibitorem ureazy to w hurcie (przy zamówieniu powyżej 1 tys. ton) koszt 3850 zł/t. Przy zakupie mniejszych ilości niestety trzeba liczyć się z wyższymi cenami. Zazwyczaj w przypadku importowanego mocznika 46 proc. w sprzedaży detalicznej spotkamy się ze stawkami ok. 4200 zł/t (w cenę często wliczone są koszty transportu).