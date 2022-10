Coraz więcej importowanych, tańszych nawozów na polskim rynku. Jakie ceny?

Ceny nawozów u dystrybutorów polskich producentów przyprawiają o ból głowy, co skutkuje bardzo niskim popytem. Jak zwykle jednak rynek nie znosi próżni, stąd też w sieci pojawia się coraz więcej ofert konkurencyjnych cenowo nawozów importowanych.

Ceny mocznika na naszym rynku rozpoczynają się od przeszło 5,5 tys. zł/t i często przekraczają 6 tys. zł/t. Tymczasem w serwisach ogłoszeniowych pojawiają się znacznie korzystniejsze oferty tego nawozu. Najtańsza oferta za pochodzący z Turkmenistanu mocznik 46% opiewa na 3,4 tys. zł/t, choć należy zaznaczyć, że jest to cena hurtowa, a sprzedawca przyjmuje zamówienia powyżej 1 tys. ton. Kolejna oferta hurtowa opiewa na 3850 zł/t. Minimalne zamówienie to również 1 tys. ton, a w tym przypadku mamy do czynienia z mocznikiem z inhibitorem ureazy. Najtańsze oferty detaliczne za mocznik z inhibitorem opiewają na 4,2 tys. zł.

Na rynku pojawiło się sporo ofert mocznika bez inhibitora ureazy, dlatego warto przypomnieć, że od 1 sierpnia zeszłego roku nie można stosować mocznika granulowanego, z wyłączeniem mocznika zawierającego inhibitor ureazy lub powłokę biodegradowalną.

A co z popularnym jesienią NPK 8-20-30 (S)? Ceny Polifoski 6 na krajowym rynku zawierają się w przedziale od 4,7 do 5,2 tys. zł/t, zaś nawóz importowany można kupić od ok. 4,6 tys. zł. netto.

Ofert na tańsze nawozy w sieci jest sporo, jednak w takiej sytuacji trzeba szczególnie uważać na nieuczciwych sprzedawców i dokładnie je weryfikować.