Case IH w Kielcach – przegląd innowacji technologicznych

Największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej targi nowoczesnych maszyn organizowane w halach wystawienniczych – XXIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach – to trzy dni pełne nowości, wiedzy i atrakcji. Wystawa zaplanowana została w terminie od 16 do 18 marca. Marka Case IH zaprezentuje podczas tego wydarzenia szereg innowacji technologicznych proponowanych współczesnej branży rolniczej. Poniżej Case IH prezentuje przegląd najważniejszych z nich.

Puma X – wielkie marzenia stały się rzeczywistością

Nowe modele Case IH Puma 140X, 150X i 165X są teraz dostępne z podstawową specyfikacją. Stanowią one alternatywę dla klientów oczekujących zarówno wysokiej jakości, jak i prostoty w zakresie funkcjonalności w ciągnikach z silnikiem o mocy znamionowej od 140 KM do 165 KM. Ciągniki wyposażone są w 6-stopniową półautomatyczną przekładnię typu Powershift. Wprowadzono też inne zasadnicze zmiany, z których wiele zauważyć można już w kabinie. Należą do nich podstawowy interfejs operatora z nieskomplikowanym wyświetlaczem cyfrowym, podstawowa wersja fotela oraz otwierane drzwi po prawej stronie. W tylnej części maszyny montowane są mechaniczne zawory hydrauliki zewnętrznej.

Farmall A – w ofercie trzy nowe modele tej serii

Nowe, wszechstronne modele ciągników serii Farmall, tj. 55A, 65A i 75A wyróżnia atrakcyjna stylistyka i pochylona maska zapewniająca wyśmienitą widoczność do przodu. Nowe modele są one oferowane w wersji z napędem na 2 lub 4 koła, z przestronną, komfortową kabiną lub konstrukcją ROPS, a ich opcje wyposażenia umożliwiają użytkownikom wybór specyfikacji ciągnika odpowiedniej do indywidualnych potrzeb.

Wszystkie modele posiadają bezobsługowy katalizator utleniający (DOC), który umożliwia spełnienie wymogów normy emisji spalin Stage IIIB bez używania płynu AdBlue. Najdłuższy w klasie okres pomiędzy wymianą oleju wynoszący 600 godzin pozwala zminimalizować koszty konserwacji.

4-słupkowa kabina z płaską podłogą może się pochwalić największą w klasie przeszkloną powierzchnią równą 5m2, zapewniającą doskonałą widoczność w każdym kierunku i komfortowe, ciche i relaksujące miejsce pracy dla operatora.

Maxxum Multicontroller – obsługa wszystkich funkcji ciągnika w zasięgu ręki operatora

Najnowsze modele Maxxum Multicontroller wyposażone są w nową przekładnię semi-powershift oferujące osiem stopni powershift w każdym z trzech zakresów. Przekładnia o nazwie ActiveDrive 8 obsługuje łącznie 24 biegi jazdy do przodu i wstecz. Ponadto, posiada ona wiele rozwiązań, zaprojektowanych z myślą o zwiększeniu wydajności ciągnika i zmniejszeniu zmęczenia operatora. Drugi zakres jest podstawowym zakresem roboczym i pozwala pracować ciągnikiem z pełną mocą bez przerywania momentu obrotowego w zakresie prędkości od 1,6 do 18,1 km/godz. Na tym zakresie jest wykonywanych niemal 90% wszystkich prac w polu, na łąkach, a także prac wykonywanych za pomocą ładowacza.

Do jazdy po drodze służy trzeci zakres przekładni i funkcja omijania biegów umożliwia szybkie ominięcie biegów przełączanych pod obciążeniem w celu rozpoczęcia jazdy na tym zakresie. Funkcja automatycznej zmiany biegów pozwala automatycznie zmieniać osiem biegów przy pracach polowych oraz szesnaście biegów w górnych dwóch zakresach przeznaczonych do jazdy po drodze. Podczas hamowania nie jest wymagane korzystanie z pedału sprzęgła, dzięki czemu przekładnia doskonale sprawdza się podczas zadań wymagających dużej mocy.

Case IH Farmlift – ładowarki wielozadaniowe

Zmodyfikowana seria ładowarek teleskopowych Farmlift wzbogacona o wiele nowych cech zadebiutuje na stoisku marki Case IH podczas XXIV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH 2018. Silnik zastosowany w modelach Farmlift 632, 735 i 935 ma teraz moc znamionową wyższą o 11 KM i wynosi ona 121 KM, moc maksymalna 133 KM.

Modele Farmlift 632, 735 i 935 można teraz zamawiać z hydrauliczną pompą tłoczkową o zmiennej objętości skokowej, która wcześniej była oferowana tylko w ładowarkach Farmlift 635 i 742. Pompa z kompensacją ciśnienia i natężenia przepływu i przepływem zamkniętym w położeniu środkowym (CCLS) posiada wydatek 140 l/min, czyli o 20 l/min więcej niż standardowa pompa zębata, co zapewne docenią klienci szukający szybciej działającego układu hydraulicznego i krótszych cykli roboczych. Do tych modeli jest oferowana jako wyposażenie opcjonalnie głowica wysięgnika o większym zakresie obrotu, wynoszącym obecnie 142 stopnie. W standardowych ładowarkach wynosi on 128 stopni.

Źródło: Case IH