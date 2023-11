Większa powierzchnia gospodarstw wymusza kupno mocniejszych ciągników – sprzedaż nowych ciągników w październiku

Już drugi miesiąc z rzędu wzrasta sprzedaż nowych ciągników i choć tegoroczny październik jest lepszy w porównaniu do ubiegłego miesiąca, to spadek sprzedaży od początku roku wynosi 17 proc.

W swoim comiesięcznym raporcie Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych wskazuje, że październik to drugi miesiąc z rzędu kiedy notujemy wzrost rejestracji. W stosunku do września br. zarejestrowano o 22 szt. więcej nowych ciągników. 960 szt. to również więcej niż w październiku 2022, kiedy to zarejestrowano 937 szt. nowych maszyn. Sumarycznie od początku roku zarejestrowano 8126 szt. nowych ciągników, to o 1670 szt. mniej niż przed rokiem, co oznacza spadek o 17 %.

Niezmiennie to John Deere utrzymuje pozycje lidera. Po dziesięciu miesiącach 2023 roku zarejestrowano 1428 szt. ciągników tej marki, to o 40 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały marki John Deere na koniec października to 17,6%, a dużą zasługę mają w tym właśnie większe ciągniki.

– Trend zainteresowania poszczególnymi maszynami związany jest ze wzrostem powierzchni gospodarstw. Dlatego też rośnie rynek maszyn powyżej 150 KM. Liderem pozostaje ciągnik 6155M. Systematycznie również rośnie rola rolnictwa precyzyjnego, które staje się jedną z przyczyn inwestycji w nowoczesne ciągniki i jest kluczowym elementem wyposażenia – mówi Bartosz Białas z John Deere Polska

Z kolei New Holland zajmuje druga pozycję, gdyż zarejestrowano 1354 szt. ciągników tej marki, czyli 196 szt. mniej niż przed rokiem. Udziały marki New Holland wynoszą 16,7%.

Marka Kubota na trzecim miejscu notuje 925 szt. zarejestrowanych maszyn. To o 41 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały tej marki wynoszą 11,4%.Na czwartym miejscu znajduje się marka Deutz Fahr. 686 szt. zarejestrowanych ciągników, to o 156 szt. mniej niż przed rokiem. Deutz Fahr osiąga 8,4% udziałów rynkowych.

Case IH zajmuje piąte miejsce. 519 szt. zarejestrowanych maszyn pozwoliło na osiągnięcie 6,4% udziałów rynkowych.

Większych zmian nie ma również jeśli chodzi o liderów w poszczególnych kategoriach mocy. W okresie styczeń -październik 2023 roku liderem w najniższych kategoriach mocy do 50 KM jest marka Kubota. W kategoriach 51-100 KM liderem jest New Holland, w kategorii 101-140 KM – Deutz Fahr. W kat. powyżej 140 KM liderem jest marka John Deere.

źródło: PIGMiUR