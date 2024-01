Podsumowanie 2023 roku w na rynku ciągników. New Holland 15 rok z rzędu na pierwszym miejscu

Miniony rok był z pewnością bardzo trudny zarówno dla rolników jak i firm maszynowych, które musiały mierzyć się ze spadkami sprzedaży. Rok 2023 kończymy ogólną liczbą 10300 nowych zarejestrowanych ciągników, co stanowi spadek do ubiegłego roku o 12,2 proc.

W raporcie podsumowującym rok 2023 w rejestracjach nowych ciągników Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych informuje, że w samym tylko grudniu zarejestrowano 1338 szt. nowych ciągników rolniczych. Była to najwyższa liczba zarejestrowanych ciągników w ciągu jednego miesiąca w 2023 roku i jeszcze tylko w marcu udało się przekroczyć liczbę 1000 rejestracji – wówczas zarejestrowano 1011 szt. ciągników. Przed rokiem w grudniu zarejestrowano 1115 szt. Natomiast w całym 2023 roku zarejestrowano 10 300 szt. nowych ciągników i było to mniej o 12,2% niż w 2022 roku, kiedy to zarejestrowano 11 727 szt. nowych ciągników.

Bardzo udanie kończy się rok 2023 dla marki New Holland, która już po raz 15 z rzędu znajduje się na pozycji lidera. W ciągu dwunastu miesięcy zarejestrowano 1794 szt. ciągników tej marki. To o 51 szt. mniej niż w roku 2022. Udziały marki New Holland w całym 2023 roku wyniosły 17,4%, to 1,7 pp więcej niż przed rokiem, czyli kolejny powód do zadowolenia.

– Faktem jest, że maszyny New Holland cieszą się bardzo dużym zaufaniem użytkowników i mają opinię niezawodnych partnerów w pracach polowych. Ponownie udowodniliśmy, że nasze produkty sprawdzają się na polskim rynku. Mamy świadomość, że w wymagającym dla rolników czasie wszystkie inwestycje muszą być przemyślane wielokrotnie. Dlatego stale stawiamy na rozwój, innowacje i udoskonalamy maszyny po to, by każda zainwestowana złotówka przekładała się na maksymalną efektywność pracy w polu – mówią przedstawiciele marki New Holland

Pewien niedosyt może czuć natomiast marka John Deere, która przez sporą cześć roku zajmowała pierwsze miejsce, ale ostatecznie zajęła drugie miejsce z liczbą 1555 rejestracji. To 62 szt. mniej niż przed rokiem. Udziały marki John Deere w 2023 roku wyniosły to 15,1% – to o 1,3 pp więcej niż rok wcześniej.

Marka Kubota na trzecim miejscu notuje 1195 szt. zarejestrowanych maszyn. To o 50 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały tej marki wynoszą 11,6% – to więcej niż w 2022 roku o 1,8pp. Na czwartym miejscu znajduje się marka Deutz Fahr. 913 szt. zarejestrowanych ciągników, to o 158 szt. mniej niż przed rokiem. Deutz Fahr osiąga 8,9% udziałów rynkowych. Case IH zajmuje piąte miejsce. 715 szt. zarejestrowanych maszyn (196 szt. mniej niż przed rokiem) pozwoliło na osiągnięcie 6,9% udziałów rynkowych.

Jeśli zaś chodzi o liderów w poszczególnych kategoriach mocy to w 2023 roku w najniższych kategoriach mocy do 50 KM królowała marka Kubota. W kategoriach 51-100 KM liderem jest New Holland, w kategorii 101-140 KM – Deutz Fahr. W kat. powyżej 140 KM liderem jest marka John Deere.

Na koniec warto jeszcze spojrzeć jakie modele ciągników były najchętniej wybierane przez rolników. Niewątpliwie najpopularniejszym modelem ciągnika był model John Deere 6155M, którego zarejestrowano 253 szt. John Deere 6195M zajmuje druga pozycję z ilością 207 szt. Farmtrac Tractors Europe 26 4WD na trzecim miejscu notuje 174 szt. zarejestrowanych maszyn. Czwarte miejsce zajmuje Deutz Fahr 5080 D Keyline – 167 szt. Piątkę zamyka Case IH Puma 150 z ilością 150 szt.

Źródło: PIGMiUR