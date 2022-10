Biopaliwa po staremu, bez niekorzystnych zmian dla producentów rzepaku. Projekt dotyczący wykorzystania surowców w biopaliwach skierowano po poprawkach ponownie do komisji.

W środę, 26.10.br miało miejsce drugie czytanie projektu rządowego nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Projekt już wcześniej wzbudził kontrowersje i niezadowolenie środowisk rolniczych, przede wszystkim producentów rzepaku.

Projekt zakładał bowiem zmiany m.in. realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW). Krajowi producenci ciekłych paliw transportowych oraz importerzy tych paliw mieliby obowiązek do realizacji NCW poprzez zapewnienie minimalnego udziału biokomponentów w paliwach: benzynie silnikowej i oleju napędowym. W projekcie zaproponowano minimalny poziom realizacji NCW na poziomie 60 proc. (dotychczas było 80 proc.), co oburzyło producentów rzepaku i po pracach w komisji podniesiono ten współczynnik do 75 proc. Kontrowersyjny był też zapis pozwalający na odejście od kar dla przedsiębiorców za brak realizacji NCW w 2022 r.

Po drugim czytaniu i poprawkach skierowano projekt ponownie do komisji. NCW ma pozostać na dotychczasowym poziomie, tj. 80 proc. Zniknąć ma zapis o niekaraniu tych, którzy w tym roku nie osiągną NCW.