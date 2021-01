Bio-Lider – nowy gracz na rynku biotechnologii. Jednym z inwestorów Robert Lewandowski

Bio-Lider to spółka biotechnologiczna działająca w szeroko pojętej branży agro. Dzięki nawiązaniu strategicznej współpracy z Bio-Gen rozpocznie dystrybucję dotychczas dostępnych produktów pod nową, wspólną marką: Bio-Lider naturalnie z Bio-Gen. Wśród głównych inwestorów spółki jest Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Bio-Lider oferuje pełną gamę biopreparatów dla rolnictwa i hobbystów. Marka powstała przez nawiązanie strategicznej współpracy z Bio-Gen – jednym z czołowych producentów biopreparatów przeznaczonych dla rolnictwa, sadownictwa, hodowli zwierząt oraz rekultywacji zbiorników wodnych. Są to gruntownie przebadane i efektywne preparaty biologiczne, bezpieczne dla ludzi oraz środowiska naturalnego. Stymulują one rośliny do wzrostu i aktywują proces humifikacji gleby. Portfolio składa się z trzydziestu preparatów i jest systematycznie rozszerzane w wyniku prowadzonych prac badawczych.

– Nasza oferta jest odpowiedzią na potrzeby coraz bardziej świadomego rynku oraz konsumentów. Założenia Europejskiego Zielonego Ładu przewidują zwiększenie obszaru produkcji ekologicznej oraz zwracają uwagę na potrzebę zmniejszenia stosowania nawozów mineralnych. Chcemy, aby nasze produkty dały producentom alternatywę, która pozwala zachować wydajność i efektywność, jednocześnie korzystając ze środków przyjaznych środowisku – mówi Patryk Szwonder, prezes zarządu Bio-Lider.

– Bio-Lider powstał jako podmiot siostrzany Bio-Gen, spółki, która na rynku biopreparatów funkcjonuje już od ponad trzydziestu lat. Pod szyldem marki Bio-Lider rozpoczynamy dystrybucję produktów dotychczas dostępnych w Bio-Gen. W przyszłości natomiast chcemy rozwinąć ofertę. Symbioza, jaką osiągnęły obie firmy pozwala nam na rozpoczęcie szeregu zaawansowanych badań i testów, a co za tym idzie, także bardziej dynamiczny rozwój, zarówno w zakresie rozbudowy dotychczasowych rozwiązań, jak i opracowaniu nowych. Jest to ogromny wkład w rozwój całej branży – dodaje.

Założenia Europejskiego Zielonego Ładu zakładają m.in. zmniejszenie stosowania nawozów mineralnych o 20 proc., czy zwiększenie powierzchni gruntów rolnych w UE przeznaczonych na produkcję ekologiczną do 25 proc.

Bio-Lider w swoich badaniach wykorzysta zaplecze laboratoryjne Bio-Gen. Jest to jedno z najbardziej zaawansowanych laboratoriów przemysłowych w kraju. Spółka dysponuje także rozbudowanym zespołem profesjonalistów pracujących nad rozwojem dotychczasowych produktów oraz tworzeniem nowych. Wspierać ich będzie specjalnie powołana Rada Ekspertów, w skład której wchodzą uznani naukowcy i specjaliści z różnych dziedzin związanych z rolnictwem czy mikrobiologią.

– Rada Ekspertów jest ciałem doradczym, złożonym w dużej części z niezależnych ekspertów, którym bliska jest idea, że nauka musi iść w parze z praktyką. Podczas spotkań Rady poruszane będą kwestie możliwości rozwoju, jego kierunku, jak również współpraca przy różnych projektach z poszczególnymi jej członkami. Stworzenie grona złożonego z tak uznanych specjalistów to ogromna wartość naszej firmy – mówi Jarosław Peczka, współwłaściciel Bio-Lider oraz Bio-Gen.

Bio-Lider sukcesywnie otrzymuje kolejne certyfikacje swoich preparatów. Oficjalną rekomendację dla rolnictwa ekologicznego posiadają cztery produkty, w najbliższym czasie do tej listy dołączą kolejne.

Jednym z głównych inwestorów spółki jest Robert Lewandowski, piłkarz niemieckiego Bayernu Monachium oraz kapitan polskiej reprezentacji piłki nożnej.

– Z radością przyjąłem propozycję dołączenia do Bio-Lider. Staram się wspierać innowacyjne rozwiązania technologiczne i biznesowe. Projekt, którego stałem się częścią, wiedzę i doświadczenie wspiera technologią, know-how oraz profesjonalnym zapleczem badawczym. Jestem przekonany o sukcesie marki, bo każdy z jej filarów składa się z najwyższej klasy ekspertów i specjalistów – mówi Robert Lewandowski.

Dystrybucja pod nazwą Bio-Lider rusza dzisiaj. Głównym dystrybutorem marki jest firma PROCAM. Zarząd spółki zapowiada, że produkty w niedalekiej przyszłości dostępne będą także na rynkach zagranicznych.