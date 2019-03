BASF Polska promował innowacje dla rolnictwa: Xarvio® i ecovio® na Europejskim Forum Rolniczym w Jasionce

W dniach 1-2 marca 2019 roku w podrzeszowskiej Jasionce odbyło się Europejskie Forum Rolnicze, czyli jedno z największych wydarzeń dla rynku rolnym w Polsce. Firma BASF Polska ponownie była partnerem Forum, wpisując się w innowacyjne przesłanie wydarzenia deklarowane przez jego organizatorów i najważniejszych gości.

Pierwszą z prezentowanych innowacji była platforma cyfrowa XARVIO, której możliwości i liczne serwisy skierowane do rolników można było osobiście przetestować na stoisku wystawowym. Największym zainteresowaniem cieszyło się XARVIO FIELD MANAGER, czyli nowoczesne narzędzie służące do wspomagania decyzji zabiegowych dotyczących ochrony upraw na bazie przewidywanego rozwoju roślin uprawnych oraz ryzyka porażenia przez patogeny. Innym ciekawym rozwiązaniem jest XARVIO SCOUTING, czyli serwis rozpoznający choroby oraz chwasty zagrażające naszym polom. Obie innowacje to tylko wycinek możliwości, które wkrótce będą coraz mocniej pokazywane w Polsce w ramach XARVIO. „Nasze rozwiązania digital farming doskonale wpisują się w aktualny trend rozwoju rolnictwa precyzyjnego, cyfryzacji, ale także powszechnej dostępności, a ich użyteczność i atrakcyjna forma powinny zachęcić do stosowania wielu rolników w Polsce” – podkreślił Paweł Malinowski, z Działu Marketingu Agricultural Solutions BASF Polska.

Ciekawym i na pewno innowacyjnym rozwiązaniem prezentowanym na Forum jest technologia ecovio®, czyli biodegradowalnych folii rolniczych, które BASF testuje w Polsce już od 2 lat. Po badaniach naukowych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz testach praktycznych w 5 gospodarstwach i na 6 uprawach warzywniczych w całym kraju, pokazaliśmy, że folia do ściółkowania ecovio® to nie tylko eko-innowacja, ale i realne korzyści dla rolnika. „Ecovio® to gotowe rozwiązanie, dzięki któremu polski rolnik nie tylko dba o środowisko, nie generuje masowych odpadów zużytych folii rolniczych, ale i wpływa na wysokość plonu, zdrowotność roślin, a także lepsza gospodarkę wodą. A co najważniejsze, to ta technologia zwyczajnie się opłaca” – podkreślał Maciej Wita, Regionalny Doradca Agronomiczny ds. Upraw Warzywniczych z Działu Agricultural Solutions BASF Polska. Prezentacja na temat ecovio oraz liczne spotkania na stoisku i ilość wydanych próbek tej innowacyjnej folii ściółkującej – wszystko to powinno już wkrótce zaowocować coraz większym zastosowaniem folii biodegradowalnych w polskim rolnictwie.

Autor: Materiały prasowe BASF Polska