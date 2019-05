ARiMR przypomina o kończących się naborach

Wraz z końcem maja upływa termin składania wniosków w ramach naborów prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ostatnie dni na złożenie dokumentów mają rolnicy, którzy ubiegają się o dopłaty bezpośrednie, wsparcie na modernizację gospodarstw czy tworzenie grup i organizacji producentów.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie

Do 31 maja rolnicy mają czas na przesłanie e-wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 oraz płatności obszarowych (zalesieniowych) z PROW 2007-2013 za rok 2019. Tegoroczny nabór decyzją Jana Krzysztofa Ardanowskiego ministra rolnictwa i rozwoju wsi został przedłużony o dwa tygodnie. Do 17 maja rolnicy złożyli 938 tys. wniosków przez internet, a łącznie z oświadczeniami jest ich blisko 1,15 mln. Co roku o dopłaty ubiega się ponad 1,3 mln rolników. Warto pamiętać, że złożenie wniosku po 31 maja skutkuje otrzymaniem niższych dopłat. Za każdy dzień roboczy opóźnienia należne kwoty płatności są pomniejszone o 1 proc. Ostateczny termin upływa 25 czerwca 2019 r.

W razie jakichkolwiek wątpliwości rolnicy mogą zgłaszać się po pomoc w wypełnianiu dokumentów czy w sprawach związanych z obsługą techniczną aplikacji do biur powiatowych ARiMR. Czynna jest także infolinia – pod numerem 800 38 00 84 można uzyskać, np. informacje w przypadku problemów z zalogowaniem się do systemu.

Wsparcie na produkcję prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego

Rolnicy, którzy chcą rozwijać produkcję prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarach a, b, c – już tylko do 27 maja.

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju produkcji i w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 może wynieść maksymalnie 500 tys. zł., jedynie na rozwój produkcji prosiąt – 900 tys. zł. Dotację otrzymuje się w postaci dofinansowania poniesionych kosztów inwestycji. Standardowo wynosi ono 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania może być wyższy i wynieść 60 proc. w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników. Dotację można przeznaczyć m.in. na budowę lub modernizację budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, wyposażenie tych obiektów w potrzebne urządzenia czy także zakup nowych maszyn do produkcji rolnej.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy są posiadaczami gospodarstwa o powierzchni od 1 do 300 ha lub prowadzą dział specjalny produkcji rolnej. Aby otrzymać wsparcie gospodarstwo musi spełniać również wymogi dotyczące wielkości ekonomicznej. W przypadku inwestycji związanej z obszarem

a – wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wynosić od 10 tys. euro do 250 tys. euro, natomiast w przypadku obszarów b i c od 10 tys. euro do 200 tys. euro. W przypadku wniosków składanych wspólnie suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw powinna wynosić co najmniej 15 tys. euro, a dopiero po zrealizowaniu inwestycji każde gospodarstwo ma osiągnąć wartość co najmniej 10 tys. euro.

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

31 maja jest ostatnim dniem na złożenie w oddziale regionalnym ARiMR wniosku o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Wsparcie przyznawane jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy producentów liczonych od dnia jej uznania. Limit wsparcia wynosi 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy. O wsparcie mogą ubiegać się nowe grupy producentów – uznane od 15 września 2018 r. – składające się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Muszą one również spełnić dodatkowe kryteria, ich lista dostępna jest na stronie www.arimr.gov.pl Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu oraz mięsa lub jadalnych podrobów drobiowych. Złożone wnioski poddawane są ocenie, a na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona jest kolejność przyznawania pomocy.

Źródło: ARiMR