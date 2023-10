Aplikacja “suszowa” wciąż sprawia problemy 

Izby rolnicze zgłaszają do Krajowej Rady Izb Rolniczych problemy z działaniem aplikacji służącej do zgłaszania szkód wyrządzonych przez suszę. KRIR apeluje do Ministerstwa Rolnictwa o usunięcie tych problemów i wydłużenie czasu składania wniosków.

Aplikacja “suszowa” wciąż nie działa jak należy: jak wskazują Izby Rolnicze, aplikacja często się zawiesza i cały czas występują problemy techniczne ograniczające możliwość złożenia wniosków. Nie ma też możliwości zgłoszenia suszy bądź zarejestrowania uprawy na zielony nawóz – np. lucerna siewna na zielony nawóz, mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi na zielony nawóz – stosowanymi w rolnictwie ekologicznym. W tym przypadku funkcja “zapisz” jest po prostu nieaktywna.

“Aplikacja w pozycji: Wypełnianie wniosku: INFORMACJE O UPRAWACH I SZKODACH w wyniku suszy wskazuje na konieczność dodania „DODAJ INFORMACJE”, nie ma komunikatu dodane, a jednocześnie nie ma możliwości dodania co jest równoznaczne, że wniosek jest niekompletny i nawet jeśli zostanie wysłany, to straty rolnika na danej działce nie zostaną uwzględnione” – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

W związku z powyższym KRIR po raz kolejny przesłał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioski Izb Rolniczych o usunięcie problemów oraz o przedłużenie możliwości składania wniosków za pośrednictwem aplikacji do 30 listopada.