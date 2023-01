AgroSharing: wynajem maszyn coraz popularniejszy. Ile kosztuje wynajęcie ciągnika? [video]

Rynek wynajmu maszyn coraz mocniej rozwija się w Polsce, czego przykładem jest firma AgroSharing, od której możemy wynająć właściwie każdą maszynę rolniczą.

W czasie minionych targów Polagra Premiery 2023 mieliśmy okazję porozmawiać na temat wynajmu maszyn z Karolem Świebodzińskim z firmy AgroSharing, który potwierdził, że obecnie ze względu na niepewne czasy, rynek najmu rozwija się bardzo dynamicznie.

Firma na chwilę obecną posiada 10 oddziałów w kraju, ale planuje otwieranie kolejnych punktów, tak aby jak najlepiej zagęścić siatkę dealerską. W chwili obecnej do wynajmu oferowanych jest ponad 150 ciągników w mocach od 20 do ponad 300 KM. Razem z ciągnikiem można również wynająć maszyny towarzyszące, takie jak np. pługi, siewniki czy agregaty.

Jeśli zaś chodzi o ceny to w przypadku najpopularniejszego ciągnika John Deere o mocy 155 KM, można go wynająć już od 800 zł netto za dobę, z tym, że w tzw. wysokim sezonie, czyli okresie największego nasilenia prac polowych cena ta wzrasta do 1400 zł. Należy jednak zaznaczyć, że im dłuższy jest okres najmu, to cena jednostkowa będzie niższa.