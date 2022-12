Agrochem z nowym cennikiem. Wzrost cen nawozów przed świętami. Ceny nawozów grudzień 2022

Oficjalny dystrybutor Grupy Azoty opublikował dziś nowy cennik nawozów. Niestety, nie mamy dobrych wiadomości przed świętami. Ceny, chociaż nieznacznie, ale jednak wzrosły.

Zacznijmy od nawozów azotowych; cena Pulanu wzrosła w porównaniu do cennika z 23 lutego z 3625 zł/t do 3675 zł/t. Pulan Macro kosztował 3705 zł/t wobec 3755 zł/t obecnie. Cena RSM-u 32 pozostała bez zmian i wynosi 3420 zł/t. Saletrzak 27 zdrożał o 30 zł/t do 3460 zł/t. Podobnie Salmag, który kosztuje obecnie 3470 zł/t. Poniżej pełny aktualny cennik nawozów Agrochemu:

Wzrosły także ceny nawozów wieloskładnikowych, chociaż tutaj podwyżki również nie są znaczne. Polifoska 5 kosztuje obecnie 4090 zł/t wobec 4050 zł/t dotychczas. Cena Amofoski 4-16-18 wzrosła o 20 zł/t do 2965 zł/t, zaś Holist PK 15-30 kosztuje 3700 zł/t wobec 3680 zł/t dotychczas. Poniżej pałny cennik nawozów wieloskładnikowych oferowanych przez Agrochem Puławy: