IFA o rynku nawozów w 2023 roku: Istnieją powody do optymizmu

Powiedzieć o mijającym roku na rynku nawozów że był to rok niestabilny to jakby nic nie powiedzieć. Większość rolników zadaje sobie pytanie, co przyniesie ze sobą nadchodzący rok. Wg Międzynarodowego Stowarzyszenia Nawozowego (IFA) są powody do optymizmu.

Wg Stowarzyszenia ceny nawozów w 2022 roku odbiły się negatywnie na zdolnościach rolników do ich stosowania. Nałożone na Rosję i Białoruś sankcje wzbudziły obawy o dostępność nawozów w ogóle. Na szczęście do niedoborów nie doszło, jednak pojawił się problem przystępności cenowej.

– W świetle szybko rosnących cen w I półroczu 2022 r. konsumenci nawozów dostosowali swoje wzorce zakupowe, opóźniając, zmniejszając, a w niektórych przypadkach rezygnując z ich stosowania ze względu na przystępność cenową. Dotyczyło to zwłaszcza nawozów fosforowych i potasowych – informuje IFA.

W związku z tym IFA prognozuje globalny spadek zużycia nawozów w 2022 roku o 5 proc. po spadku o 2,4 proc. w roku 2021. Jednocześnie przewiduje się ograniczenie zużycia przede wszystkim nawozów potasowych i fosforowych, bowiem nawozy azotowe traktowane są priorytetowo jako główny składnik plonotwórczy. Jednocześnie prognozowane jest zwiększenie zużycia nawozów w nadchodzącym roku.

– Po spadku o 2 proc. w roku budżetowym 2021 i 5 proc. w roku budżetowym 2022, prognozujemy 3-procentowy wzrost globalnego zużycia nawozów w roku budżetowym 2023 do 194 mln ton składników odżywczych (+5,9 mln ton), przywracając konsumpcję nieco powyżej poziomu z roku budżetowego 2019 – podaje IFA.

Stowarzyszenie optymistycznych sygnałów dopatruje w przewartościowaniu podejścia do nawozów; ostatnie dwa lata uświadomiły światu, jak ważne są nawozy w kontekście globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Dzięki temu powstaje coraz więcej inicjatyw, które pomagają to bezpieczeństwo zabezpieczyć, ponadto priorytetowym stała się dalsza budowa odporności łańcucha dostaw nawozów.