AGRO SHOW 2019 – podsumowanie wystawy

XXI edycja Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW już za nami. W imprezie organizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, która odbyła się w dniach 19-22 września 2019 roku w Bednarach koło Poznania, swoją ofertę zaprezentowało niemal 730 wystawców z kraju i z zagranicy. W Bednarach w tym roku pojawiło się 130 tysięcy osób, którzy na wystawienniczych stoiskach zajmujących ponad 130 tys. m2 zapoznać się mogli z najnowszą ofertą firm z branży rolniczej. Liczby te potwierdzają, że AGRO SHOW to największa plenerowa wystawa rolnicza w Europie i prawdziwe święto branży!

Dlatego nie dziwi, że AGRO SHOW to najbardziej oczekiwana impreza branżowa roku. Wiele firm właśnie podczas tej wystawy planuje premiery swoich nowych produktów. Wszyscy natomiast przywożą na AGRO SHOW najlepsze co mają. Bezpośredni kontakt przedsiębiorców z potencjalnymi klientami, daje szansę nie tylko prezentacji walorów produktów, ale też stwarza możliwość rozpoznania oczekiwań rynku. Organizator dołożył wszelkich starań, by ta wymiana informacji między stroną podażową i popytową rynku odbywała się w jak najbardziej atrakcyjnej formie i otoczeniu. Przede wszystkim zadbano o bogate portfolio wystawy. Dzięki temu zwiedzający mieli okazję zapoznać się z ofertą firm z każdego sektora branży rolniczej: począwszy od producentów maszyn rolniczych, przez przedsiębiorstwa sektora rolno-chemicznego, po firmy finansowe specjalizujące się w obsłudze rolnictwa.

Znakiem rozpoznawczym AGRO SHOW stały się pokazy maszyn w trakcie pracy, podczas których widzowie mogą przekonać się na własne oczy jakie są możliwości oferowanego sprzętu. Organizator wystawy stara się, by pokazy odbywały się warunkach jak najbardziej zbliżonych do polowych i do tego opatrzone były profesjonalnym komentarzem. Pokazy maszyn na żywo to od lat najbardziej oczekiwany i efektowny element wystawy. Rolnicy bardzo sobie cenią taką formę prezentacji, bo mogą porównać osiągi techniczne prezentowanych maszyn i urządzeń, a także porozmawiać bezpośrednio z producentami i dealerami. W tym roku po raz pierwszy zwiedzający mieli możliwość obserwowania pokazów z wygodnych trybun, które zapełniały się do ostatniego miejsca. Pokazy odbywały się w dwóch blokach. W pierwszym, prezentowano rolnictwo precyzyjne na przykładzie opryskiwaczy. W pokazie wzięło udział 11 maszyn. Drugi, poświęcony był technice uprawy w systemie uproszczonym i zaprezentowano w nim 9 zestawów.

Po raz pierwszy Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych zaprosiła na AGRO SHOW firmy dealerskie na zorganizowane w czwartek Forum Dealerów Maszyn Rolniczych.

Prezentacje wygłosił sekretarz główny europejskiej organizacji dealerów maszyn rolniczych CLIMMAR Pan Jelle Bertlema. Podczas Forum wystąpił także Michał Spaczyński, dyrektor zarządzający PIGMiUR, który zaprezentował organizację. Uczestnicy Forum mieli także okazję wysłuchać panelu dyskusyjnego ,,Wpływ polityki rolnej Unii Europejskiej na kondycje dealerów maszyn rolniczych. Założenie wspólnej polityki rolnej w kolejnym okresie budżetowym”.

W dyskusji, którą poprowadził Bartłomiej Mayer udział wzięli: Jelle Bertlema – sekretarz organizacji CLIMMAR, dr hab. Wawrzyniec Czubak z Wydziału Ekonomiczno – Społecznego, Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Mariusz Lęgowski – przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej oraz Józef Dworakowski – prezes PIGMiUR.

PIGMiUR od wielu lat kładzie duży nacisk na edukację i szerzenie fachowej wiedzy branżowej. Podczas AGRO SHOW 2019 odbyły się finały organizowanych przez Izbę ogólnopolskich konkursów „Mechanik na Medal”, „Młody Mechanik na Medal”.

Mechanik na Medal – VIII edycja

Uczestnikiem konkursu mogła zostać osoba pełnoletnia zatrudniona na podstawie umowy o pracę w zakładzie serwisowym maszyn rolniczych, wykonująca prace związane z naprawą maszyn rolniczych, a także przedsiębiorca prowadzący zakład serwisowy maszyn rolniczych.

O zwycięstwo w ostatecznej rozgrywce walczyło 5 mechaników, którzy okazali się najlepsi w eliminacjach on-line. Panowie zmierzyli się w bezpośredniej rywalizacji podczas etapu praktycznego. Finał teoretyczny odbył się w Bednarach podczas AGRO SHOW.

Laureatami ósmej edycji konkursu „Mechanik na Medal” zostali:

I miejsce – Krzysztof Chodorski – POM Augustów

II miejsce – Adam Michalak – Reiffeisen Agritechnika

III miejsce – Jarosław Brozio – POM Augustów

Młody Mechanik na Medal – VII edycja

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół rolniczych pragnących rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności w zakresie obsługi technicznej maszyn rolniczych. Młodzi mechanicy ze szkół z całej Polski mieli do wykonania zadania praktyczne oraz serię pytań teoretycznych. Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie walczyli o atrakcyjne nagrody. Dodatkowo przyznane zostały również nagrody dla szkół, których uczniowie zajęli 1, 2 lub 3 miejsce w konkursie.

Laureatami piątej edycji konkursu „Młody Mechanik na Medal” zostali:

I miejsce – Piotr Bryszak – ZSP w Poznaniu

II miejsce – Miłosz Augustyn – ZS nr 2 Rypin

III miejsce – Marek Więcek – ZSP nr 1 w Gnieźnie

Tym razem walka toczyła się również o udział w europejskim konkursie umiejętności zawodowych Euroskills 2020. Zawody odbędą się za rok w Graz w Austrii, a jeden z laureatów naszego konkursu będzie pierwszym reprezentantem Polski, w konkursie dla mechaników i serwisantów maszyn rolniczych.

Tradycyjnie na terenie wystawy można było wziąć udział w konkursie ,,Zrób Show na Agro Show”. Czekamy na efekty prac youtuberów. Już wkrótce będzie je można zobaczyć na stronie as19.agroshow.pl.

Również podczas wystawy promowano wśród uczniów i nauczycieli książkę ,,Systemy agrotroniczne”, której wydawcą jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Opracowanie to spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Książka trafiła do wszystkich redakcji, które akredytowały się na wystawie, także to dealerów biorących udział w Forum Dealerów oraz do finalistów konkursów organizowanych przez Izbę.

W trakcie wystawy odbywały się konferencje i seminaria

Pierwsza, mająca miejsce w sobotę pt. ,,Gospodarstwo rolno produkcyjne w zgodzie z naturą i środowiskiem” prowadzona była przez Fundację na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, druga to konferencja Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W niedzielę bardzo ciekawy temat ,,Innowacja w rolnictwie tu i teraz” poprowadził Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Podczas AGRO SHOW 2019 na terenie Wystawy Telewizja Polska wybudowała specjalne studio, gdzie zrealizowany został magazyn rolniczy „Tydzień”. W programie wzięli udział m.in. przedstawiciele PIGMiUR, którzy opowiedzieli o organizacji Wystaw i atrakcjach czekających na rolników, a także o perspektywach na rynku maszyn rolniczych w Polsce. Emisja gotowego magazynu odbyła się w niedzielę 22 września o godzinie 8:00, na antenie TVP 1 – patrona medialnego Wystawy.

AGRO SHOW W LICZBACH:

– Na tegorocznym AGRO SHOW wystawiło się prawie 730 firm, w tym prawie 110 wystawców z zagranicy.

– W ciągu 4 dni Wystawę odwiedziło ponad 130 tys. osób.

– Powierzchnia wystawiennicza przekroczyła 130 tysięcy m2.

– Cały obszar wystawy to ponad 130 ha.

WYSTAWY W 2020 ROKU

Serdecznie zapraszamy na kolejne wystawy o tematyce rolniczej organizowane przez PIGMIUR w 2020 roku:

MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA – 08-09 lutego 2020 r., Ostróda.

ZIELONE AGRO SHOW – 23-24 maja 2020 r., lotnisko Ryki-Ułęż.

AGRO SHOW – 17-20 września 2020 r., Bednary, gmina Pobiedziska.

Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych