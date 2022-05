Zielone Agro Show wraca w pełnym wymiarze po dwóch latach przerwy. Kiedy odwiedzać wystawę?

Już w najbliższy weekend w Ułężu w woj. lubelskim odbędzie się wystawa Zielone Agro Show 2022. To powrót tej imprezy w klasycznej formie po dwóch pandemicznych latach.

Co prawda w zeszłym roku wystawa w pewnym sensie się odbyła, jednak tylko w formie pokazu maszyn, a dla “zwiedzających” tylko w formie wirtualnej. W tym roku maszyny zielonkowe i wiele innych będzie można znów zobaczyć na żywo.

A będzie co oglądać; do Ułęża zjedzie ponad stu wystawców, a na łące pokazowej będzie można oglądać maszyny firm znanych z produkcji maszyn do zbioru zielonek, m.in. Kuhn, Krone, New Holland, Samasz, McHale, Claas, Maschio i wielu innych.

Wystawę będzie można odwiedzać w sobotę i w niedzielę 21 i 22 maja w godzinach 9-17. Wstęp na wystawę jest wolny.