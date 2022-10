Agravis, a wraz z nim Fendt i Valtra w końcu dotarły na Pomorze

Od lat na Pomorzu rolnicy nie mieli dostępu do serwisu dedykowanego dwóm markom premium koncernu AGCO. Teraz użytkownicy Fendta i Valtry już nie będą mieli tego problemu. Spółka Agravis Technik Polska pod koniec września br. otworzyła swój oddział w Potęgowie (woj. pomorskie).

Już od kilku lat na Pomorzu właściciele ciągników Valtra nie mieli dedykowanego im serwisu. Posiadacze Fendt’ów byli w tej samej sytuacji jeszcze dłużej. Nie było tu dilerów tych marek, dostępnych części – również. Aby skorzystać z naprawy czy serwisu, rolnicy musieli transportować swoją maszynę czasem nawet 200-300 km.

– Do tej pory północ Polski była trochę odcięta od dostępu do tych maszyn – nie było tu żadnego przedstawiciela Valtry ani Fendta. Był problem z naprawami, terminami. Musiałem do serwisu jechać 200 km. A jak się coś działo, to zanim mechanicy dojechali do nas do gospodarstwa, maszyna stała – wspomina pan Staniszewski, rolnik z Główczyc (woj. pomorskie), jeden z pierwszych klientów nowo otwartego oddziału Agravis w Potęgowie.

Takich gospodarzy, jak pan Staniszewski, jest na Pomorzu wielu. W tym rejonie liczne są wielkie gospodarstwa, które mają zapotrzebowanie na ciągniki o dużej mocy, ale też na maszyny towarzyszące, które sprostają wymaganiom gospodarzy przy ciągłej pracy w trudnych warunkach. Poprzeczka jest tu więc wysoko postawiona.

– Wizerunek Agravisu budujemy wkoło marek AGCO, natomiast świetnym uzupełnieniem tego są nasi pozostali partnerzy tzn.: Väderstad, Lemken, Pichon, Maschio-Gaspardo, a z polskich producentów – Pronar. Oferujemy więc bardzo wydajne i wytrzymałe maszyny, odpowiednie do naszych ciągników – szczególnie tych powyżej 300 KM. Pamiętajmy przy tym, że Fendt to nie tylko ciągniki, ale również kombajny, maszyny zielonkowe, ładowarki teleskopowe, prasy kostkujące i rolujące, sieczkarnie. Oczywiście, nasza oferta będzie się nadal rozwijała. Jednak co najważniejsze, już teraz jesteśmy w stanie w pełni wyposażyć rolnika w niezbędny do produkcji sprzęt. Chcemy, żeby do naszych klientów wyjeżdżała cała gama maszyn i mamy tutaj duże pole do popisu – zauważa Bartłomiej Smoliński, dyrektor handlowy Agravis Technik Polska.

Kolejne lokalizacje, rozbudowana oferta

– Rozszerzamy teren naszej działalności na południe, na Dolny Śląsk. Zyskamy tam kolejną lokalizację: Okmiany koło Legnicy. Cała załoga tamtejszego dilera przechodzi do ATP. To wieloletni i doświadczeni pracownicy – mówi Michał Głąb. – Dodatkowo, jeden z naszych partnerów – sub-dilerów (firma Mar-Mar) na północy Wielkopolski kończy swoją działalność, więc i tam bezpośrednio zaczniemy działać jeszcze na przełomie roku. Już kompletujemy zespół i rozpoczynamy kwestie związane z przygotowaniem budowy w Jastrowiu – gdzie w przyszłym roku powstanie nasz kolejny oddział. Do czasu otwarcia, obsługę serwisową będziemy realizować mobilnie, w tymczasowym warsztacie, lub jednym z naszych już istniejących oddziałów. Docelowo powstanie tam oddział w standardzie Agravisu – sprzedaż maszyn, serwis oraz sprzedaż części i akcesoriów. Nasz rozwój jest możliwy dzięki zaufaniu naszych Klientów – za co serdecznie dziękujemy. Jest rolnik, jest żywność! Cieszymy się, że poprzez naszą ofertę możemy aktywnie wspierać działalność gospodarstw w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego – co jest szczególnie ważne w obecnych czasach – dodaje.

Z kolei w oddziale w Okmianach przy DK94 powstanie od dawna planowane Centrum Maszyn Używanych. Agravis w Niemczech ma bogatą ofertę maszyn używanych. – Trafiają one sporadycznie już teraz do Polski, głównie przez indywidualny import, co jest obarczone barierą językową. Niedługo cała oferta będzie dostępna nie tylko on-line, ale też bezpośrednio w Polsce – niektóre maszyny będzie można zobaczyć i zakupić na miejscu, a inne – wraz z polskim opiekunem wyszukać na stronie internetowej, umówić się na obejrzenie w Niemczech i wspólnie – bez pośredników, przejść przez całą procedurę zakupu oraz zorganizować transport – wyjaśnia Michał Głąb.

Kolejnym obszarem do rozwoju jest wynajem. – Aktualnie obserwujemy bardzo duże zainteresowanie wynajmem maszyn – głównie na krótkie okresy czasu: na kilka dni, na tydzień. Dlatego rozbudowujemy i lada dzień uruchomimy platformę online z pełną ofertą w tym zakresie. Portfel maszyn używanych umożliwi również Klientom wynajem maszyny zastępczej na czas naprawy – kiedy prace w polu nie mogą zaczekać – co podniesie standard naszego Serwisu. Startujemy już w styczniu, na początek w Okmianach – podkreśla Jörg Denekas.