Aby uratować ceny zbóż w Polsce ukraińskie zboże trzeba kupić i zmagazynować [video]

Dzisiaj w Warszawie odbyło się Europejskie Forum Rolnicze. Podczas konferencji spotkaliśmy m.in. z Wiktora Szmulewicza, prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, który w pewnym sensie podsumował debatę traktującą o przyszłości europejskiego rolnictwa w dobie wojny na Ukrainie.

– Rząd mówi o tym, że trzeba pomóc Ukrainie, wyeksportować to zboże i my też jesteśmy za tym, bo potrzebuje tego świat; kraje arabskie, kraje Bliskiego Wschodu. Ten problem na pewno rozwiązać trzeba. Polska jest nie przygotowana do takiej sytuacji, aby takie ilości zboża przepłynęło przez nasze porty – wyjaśniał Szmulewicz.

– Proponujemy ucywilizować transport przez Polskę; powinny być wpuszczane transporty takie, które mają miejsca docelowe, czyli do portu czy do innych krajów Unii Europejskiej. Druga sprawa, uważam, że sami tego problemu nie jesteśmy w stanie rozwiązać – powinna zareagować Komisja Europejska, a może nawet wyżej, może Bank Światowy, bo grozi to głodem i konfliktami w świecie – powinna odkupić to zboże od Ukrainy po określonych cenach i wtedy nawet zmagazynować w Polsce – dodał Szmulewicz.