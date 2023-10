700 mln dolarów na ukraińskie rolnictwo 

Rząd Ukrainy stara się o 700 mln dolarów z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju na wsparcie rolnictwa

Jak informuje Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy ukraiński rząd przyjął rozporządzenia, które umożliwią rozpoczęcie negocjacji w sprawie podpisania Porozumienia między Rządem Ukrainy a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju i w rezultacie pozyskanie 700 milionów dolarów na ukraińskie rolnictwo. Pieniądze mają być przeznaczone na wsparcie produkcji rolnej, hodowlę krów, kóz i owiec, przetwórstwo spożywcze oraz dotacje dla drobnych producentów rolnych.

Jest to kolejna wiadomość o tym, że Ukraina poważnie przygotowuje się do tego, aby w momencie wejścia do Unii Europejskiej ukraińskie rolnictwo było “zawodnikiem wagi ciężkiej”.