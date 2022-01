4 zasady, dzięki którym wydłużysz żywotność akumulatora

Czy wiesz, że dzięki odpowiedniej konserwacji akumulator może działać przez dłuższy czas? Oznacza to, że przy właściwej obsłudze możesz zaoszczędzić na kosztach wymiany. W 4 poradach podpowiemy Ci jak to zrobić.

1. Naładuj akumulator w pełni przed pierwszym użyciem

Jeśli właśnie kupiłeś nowy akumulator, możliwe, że nigdy nie został on naładowany w 100%. Nowe akumulatory zazwyczaj są naładowane w stopniu umożliwiającym pracę, rzadko w pełni. Ładowanie akumulatora przed pierwszym użyciem pozwoli Ci na wydłużenie jego żywotności i na oszczędność pieniędzy. Co więcej – zrobisz coś dobrego dla środowiska. Nie masz jeszcze ładowarki do akumulatora? Zaopatrz się koniecznie.

2. Pokryj zaciski akumulatora smarem

Ważne, aby pokryć zaciski akumulatora specjalnie do tego przeznaczonym smarem lub wazeliną. W ten sposób zapobiegniesz procesowi utleniania. Warto zainwestować w zestaw do konserwacji akumulatora. Zawiera on m.in. smar i szczotkę, za pomocą których możesz wyczyścić i zabezpieczyć bieguny akumulatora.

Oczywiście, odpowiednie działanie akumulatora zależy także od stanu technicznego osprzętu pojazdu, do którego jest on podłączony. Dotyczy to alternatora, rozrusznika i masy. „Uziemienie” to połączenie bieguna ujemnego z karoserią pojazdu lub instalacją. Warto również raz na jakiś czas sprawdzić stan przewodów łączących akumulator z rozrusznikiem oraz alternatorem. Zabrudzone lub skorodowane przyłącza mogą być przyczyną złego ładowania akumulatora lub przekazywania prądu innym odbiornikom w pojeździe.

3. Regularnie sprawdzaj stan akumulatora

Co należy sprawdzić?

Stan biegunów i połączeń zacisków akumulatora Stopień naładowania Poziom płynu: jeśli akumulator nie jest zamknięty, wyrównaj poziom płynu (w razie potrzeby dolej wody destylowanej).

Pamiętaj, jeśli napięcie akumulatora jest poniżej 12,5V ważne, aby naładować akumulator w pełni. Tutaj możesz zapoznać się z ofertą testerów akumulatora. Poniższa tabela wyjaśnia, co należy robić z akumulatorem w danej sytuacji.

4. Zadbaj o odpowiednie przechowywanie akumulatora

Jeśli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, warto go wymontować z pojazdu, naładować i przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zobacz test akumulatora Kramp w firmie CEMAROL

Gdzie znajdę odpowiedni akumulator?

Kiedy planujesz kupno nowego akumulatora, to pytanie jako pierwsze pojawi się w twojej głowie. Oferta rynkowa jest bardzo szeroka, ale ważne, aby kupić produkt od sprawdzonego dostawcy. Firma Kramp prezentuje szeroki wachlarz akumulatorów wielu marek, dla klientów hurtowych. Jeśli jesteś klientem detalicznym, w sklepach stacjonarnych Grene i na www.grene.pl znajdziesz te same produkty.

Więcej praktycznych i przydatnych informacji o użytkowaniu i utrzymaniu traktorów i maszyn rolniczych znajdziesz w Centrum Wiedzy Kramp.

Materiał Partnera KRAMP