Mazurska wieś zwycięzcą konkursu dożynkowego „Wieś jak malowana”

Konkurs na najpiękniejsze ozdoby dożynkowe „Wieś jak malowana” został rozstrzygnięty! W tym roku zgłosiło się ponad 300 drużyn, co oznacza, że zeszłoroczny rekord został pobity. A kto został zwycięzcą?

Konkurs na wyobraźnię

Biała Piska, siedziba gminy miejsko-wiejskiej, położona w pięknej okolicy w województwie warmińsko-mazurskim, w tegorocznym konkursie dożynkowym skradła serca jury z Kramp Polska. W każdej kolejnej edycji wyobraźnia rolników zaskakuje organizatorów coraz bardziej, ale ten rok okazał się naprawdę wyjątkowy.

„Stworzyliśmy konkurs Wieś jak malowana, aby pokazać całej Polsce potencjał rolników, ich wyobraźnię i inwencję twórczą. Na co dzień staramy się zmieniać stereotyp polskich rolników, dlatego tak ważne jest, aby ludzie mogli zobaczyć, jak wspaniale celebrują oni zakończenie żniw i udane plony podczas dożynek. A my po prostu nagradzamy najpiękniej przystrojone wsie lub baloty. To dla nas ważne szczególnie dlatego, że tradycja ozdabiania wsi istnieje od dawna, biorą w niej udział całe, wielopokoleniowe rodziny, które Kramp z przyjemnością wspiera i docenia na co dzień” – tłumaczy Monika Leksowska, Dyrektor Marketingu Kramp Polska.

Zwycięska osada

Mieszkańcy Białej Piskiej przyznają, że ozdoby, które tworzą, co dożynki wyglądają inaczej, ale zawsze starają się, by były powiązane z historią ich miejscowości. Tym razem postawili na naturę, wykorzystując: korę, mech leśny, wrotycz, trawy, dziko rosnący chmiel i pałki trzciny. Stworzyli urzekającą starodawną osadę, wyposażoną w wiekowe skrzynie, kołowrotki do przędzenia, drewniane beczki i worki jutowe. Oglądając zdjęcia z Białej Piskiej można na chwilę przenieść się w czasie. Co ważne, wszystkie przedmioty wykorzystane do budowy osady pochodzą z miejscowych domostw. Każdy dołożył swoją cegiełkę do tej pięknej, starannie wykonanej zwycięskiej pracy.

Wielki finał

Konkurs „Wieś jak malowana” trwał ponad miesiąc, od 15 sierpnia do 20 września. Zadanie od 3 lat pozostaje niezmienne – organizatorzy nagradzają kreatywnie przygotowane ozdoby i dekoracje balotów a nawet całych wsi. Nagroda główna to duży, drewniany plac zabaw dla dzieci, który powstanie w miejscu ogólnodostępnym dla mieszkańców. W tym roku finał konkursu, czyli event z oficjalnym przekazaniem placu zabaw odbędzie się 21.10. w Białej Piskiej, Powłocin 9. Start o godzinie 12:00. Organizatorzy konkursu – Kramp Polska przygotują dla wszystkich jesienny piknik z licznymi zabawami i konkursami dla dzieci.

Historia konkursu

„Wieś jak malowana” to zabawa organizowana przez Kramp (największego dostawcę części zamiennych dla rolnictwa, właściciela sieci sklepów Grene i Powered by Kramp) dla polskich rolników i rolniczek od 3 lat. W 2021 r. zwyciężyła drużyna z Budzisławia Kościelnego (gmina Kleczew, woj. wielkopolskie). W 2020 r. plac zabaw otrzymała miejscowość Wola Miłkowska (gmina Warta, woj. łódzkie).

Relacje z poprzednich edycji można zobaczyć tutaj:

Edycja 2021

Edycja 2020

www.kramp-dozynki.pl/

www.kramp.com

