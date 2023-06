Pierwsze Centrum Rolnicze Powered by Kramp w Polsce już funkcjonuje

W połowie czerwca zostało otwarte pierwsze w Polsce i w Europie Centrum Rolnicze Powered by Kramp w Starym Mieście k. Konina. Ten flagowy sklep firmy Kramp jest pierwszym z 5., które zostaną otwarte w Polsce.

Otwarcie tego obiektu uświetnił sam prezes Grupy Kramp Eddie Perdok oraz przedsiębiorcy, którzy już prowadzą sklepy sygnowane logo Powered by Kramp, a dzięki którym firmie udało się tak dynamicznie wkroczyć na rynek.

Założeniem firmy Kramp jest pokazanie przede wszystkim potencjalnym przedsiębiorcom jak może wyglądać sklep przyszłości. Obiekt ten to nie tylko imponująca, samoobsługowa hala sprzedaży o powierzchni 700 m2, ale także 90-metrowy magazyn, specjalna strefa testowania produktów, wyposażona w 8 stanowisk Kramp Lab oraz sala szkoleniowa.

W ramach Powered by Kramp przedsiębiorcy mogą podjąć współpracę z Kramp, jako Partner lub Dealer. PbK Partner to bardziej zaawansowana forma prowadzenia placówki z elastycznymi formami finansowania i programem motywacyjnym, który premiuje zaangażowanie Partnerów poprzez bonusy. Ta forma współpracy daje pełną analitykę (analizę potencjału klientów i model finansowy), a także przygotowanie sklepu do otwarcia wraz z projektem, szkoleniami i kampanią otwarciową. Po otwarciu sklepu klienci otrzymują zagwarantowany plan rozwoju placówki, nad którym czuwają pracownicy Kramp, doświadczeni w obsłudze przedsprzedażowej oraz posprzedażowej. Wartością dodaną dla PbK Partner są również preferencyjne warunki logistyczne, duża elastyczność zakupowa i dogodne terminy płatności.

– Jesteśmy otwarci na nowe relacje. Wszystkim zainteresowanym chcemy pokazać, że inwestycja w sklep rolniczo-techniczny to mądra inwestycja, obarczona niskim ryzykiem, pełna potencjału. Dajemy możliwość przejmowania istniejących już sklepów ze starymi szyldami Grene (lokalna marka działająca jak dotąd pod parasolem Kramp) – ze znaną historią, z bazą klientów i poziomem obrotów. Samym inwestorom pomożemy w skutecznym i szybkim rebrandingu, udzielając im naszego know-how marketingowego czy zarządczego- mówi dyrektor handlowy Kramp Polska Jacek Gbur.

Kolejne takie centrum powstanie już w przyszłym roku w Mielcu, w woj. podkarpackim, a w przeciągu następnych dwóch lat powstaną jeszcze trzy tego typu obiekty na północy, wschodzie i zachodzie kraju.

Jednakże nie są to jedyne ambitne plany, których wprowadzenie w najbliższym czasie założyła sobie firma Kramp. Obecnie trwają już intensywne prace nad wprowadzeniem internetowych kanałów sprzedaży, co jak mówi Jacek Gbur jest zgodne z trendami jakie obecnie panują na rynku i pozwoli na jeszcze lepszy dla rolników dostęp do produktów oferowanych przez firmę Kramp.