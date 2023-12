Zaczęły się mrozy, więc czas poszukać akumulatora do ciągnika. Na co zwrócić uwagę?

Kalendarzowej zimy jeszcze nie ma, ale pierwsze mrozy, i to miejscami dość duże, uwydatniły zapewne w wielu przypadkach słabość co niektórych akumulatorów. Jeśli nie da się już takiego źródła prądu podładować prostownikiem, to zostaje wówczas zakup nowego. Przyjrzymy się zatem, na co należy zwracać uwagę, wybierając nowy akumulator dla naszej maszyny.

Co do zasady wybór akumulatora nie powinien być zadaniem bardzo trudnym pod warunkiem, że będziemy trzymać się wytycznych producenta maszyny. To on określa, jakiej pojemności ma być akumulator i jakie mają być jego parametry: liczba amperogodzin i prąd rozruchowy. Producentów akumulatorów do maszyn rolniczych jest wielu, ale prym w naszym kraju wiodą znane od lat marki: Centra, ZAP Piastów i Autopart. Jednak kupując akumulator, watro pamiętać, że każdy producent oferuje dany akumulator w kilku wariantach. Mogą się one od siebie dość znacznie różnić nie tylko ceną, lecz także zastosowaną technologią, opakowaniem oraz gwarancją.

W przypadku akumulatorów stosowanych w maszynach rolniczy możemy wyróżnić dwie grupy:

Akumulatory z ciekłym elektrolitem, czyli kwasowo-ołowiowe, są najpopularniejsze na rynku. Są to najbardziej uniwersalne i jednocześnie najtańsze baterie na rynku. Ten typ akumulatora jest znany od ponad 100 lat, a dzięki temu został sprawdzony w każdych warunkach i jest maksymalnie dopracowany. W większości modeli ciągników tego typu bateria była i jest montowana fabrycznie.

Akumulatory AGM (Absorbent Glass Mat) są nowszym rozwiązaniem. Technologia AGM pozwala na zbudowanie akumulatora, który jest bardziej wytrzymały. Akumulator AGM jest odporny na wielokrotne rozładowania i ładowania. Taka bateria jest droższa, ale jeśli ciągnik był fabrycznie wyposażony w akumulator AGM, należy bezwzględnie wybrać baterię wykonaną w tej technologii.

Trzeba również mieć na uwadze, że wybierając akumulator fundamentalną wartością, której nie można pominąć jest napięcie akumulatora. W przypadku pozostałych parametrów można postępować bardziej elastycznie.

napięcie– Nowy akumulator musi zawsze mieć takie samo napięcie, jak instalacja elektryczna w ciągniku. W zdecydowanej większości jest to 12V.

pojemność– Jest to zdolność akumulatora do przechowywania ładunku elektrycznego wyrażana w amperogodzinach. Bateria o pojemności 140 Ah jest zdolna do dostarczania prądu o natężeniu 1A przez 140 godzin. Wybierając akumulator można postawić na baterię o pojemności do 10% wyższej niż przewiduje producent ciągnika.

prąd rozruchowy– parametr bardzo istotny w przypadku ciągników rolniczych, gdyż pracują w nich silniki wysokoprężne, często dużej pojemności. Im większa wartość prądu rozruchowego (podawana w amperach), tym akumulator silniejszy. Jest szczególnie istotne w warunkach zimowego rozruchu zimnego silnika. Prąd rozruchowy to wartość prądu, jaki bateria może oddać w sposób ciągły w temperaturze -18° C, aby napięcie po 10 sekundach rozładowania nie spadło poniżej 7,5 V.

A co zrobić jeśli ciągnik jest fabrycznie wyposażony w dwa akumulatory 6 V (np. starsze Ursusy i podobne)? Czy wymiana na jedną 12 V baterię jest zasadna? Wszystko zależy od tego jak użytkujemy naszą maszynę. Jeden akumulator będzie ekonomicznie uzasadniony jeśli używamy ciągnik rzadziej, niezbyt intensywnie. Wtedy jeden 12 V akumulator o pojemności około 120 Ah kosztuje w granicach 450 zł i poradzi sobie skutecznie przez kilka lat przy tak rzadkiej eksploatacji.

Jednakże jeśli ciągnik jest bardzo intensywnie eksploatowany to warto rozważyć pozostanie przy montażu 2 akumulatorów 6 V. Baterie 6 V występują najczęściej w pojemnościach 165Ah oraz 195 Ah. Więc ich pojemność po połączeniu jest zdecydowanie większa niż w przypadku jednego akumulatora 12 V. Koszt mniejszego akumulatora renomowanego producenta rozpoczyna się od około 320 zł, więc za 2 zapłacimy przynajmniej 640 zł, ale może być to i tak opłacalne, gdyż takie baterie ze względu na swoją pojemność i prąd rozruchowy powinny nam dłużej posłużyć i zapewnić lepsze zdolności rozruchowe. Dodatkowo w przypadku awarii lub uszkodzenia mamy możliwość wymiany tylko jednej sztuki baterii z zestawu.