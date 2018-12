20 lat New Holland w Polsce

W tym roku firma New Holland świętuje swoje 20-lecie w Polsce. W tym czasie zdążyła nie tylko ugruntować swoją pozycję na naszym rynku, ale przede wszystkim jest niekwestionowanym liderem w sprzedaży nowych ciągników, w szczególności w segmencie do 120 KM.

Firma New Holland jest obecna na naszym krajowym rynku już 20 lat. Taki jubileusz to świetna okazja do świętowania, podsumowań, ale też przedstawienia swojej oferty i planów na przyszłość.

W ofercie żółto-niebieskiego producenta są maszyny rolnicze, sadownicze, komunalne, a od tego roku również lekkie maszyny budowlane. – Nasza szeroka oferta produktowa to doskonale znane maszyny, ale też te mniej znane, jak chociażby kombajn, który świetnie sprawdza się przy uprawie i zbiorze czarnej porzeczki. To są również ładowarki teleskopowe czy maszyny towarzyszące i od tego roku również lekkie maszyny budowlane. Adresujemy je do klientów z sektora rolnego – podkreśla Łukasz Chęciński, dyrektor marketingu New Holland.

Pod marką New Holland co roku pojawia się wiele nowości. W tym roku są to m.in. wspomniane już wyżej maszyny towarzyszące, które premierę miały podczas targów Agrotech w Kielcach. To też ciągnik T6 Dynamic Command z nową przekładnią oraz kombajn TC5.90, prezentowane po raz pierwszy na początku sierpnia br. podczas pokazów żniwnych New Holland w Lidzbarku Warmińskim.

Specjaliści od zadań specjalnych

Ciągniki do zadań specjalnych, to również cecha charakterystyczna New Holland. W ofercie producenta jest sporo maszyn sadowniczych, w tym m.in. zaprezentowany w ubiegłym roku Boomer z nową fabryczną kabiną czy ciągniki serii T4 V/N/F. Te drugie posiadają superskrętną oś SuperSteer oraz automatyczny napęd na 4 koła. Dzięki temu są bardzo wszechstronne i nadają się do bardzo szerokiego zakresu prac.

– New Holland to zarówno produkty, jak i ludzie, którzy każdego dnia poświęcają wiele godzin ciężkiej pracy na sukces tej marki. To również rolnicy – nasi klienci, dzięki którym istniejemy i możemy wprowadzać kolejne innowacje – podkreśla Łukasz Chęciński, dyrektor marketingu New Holland. – Nasze maszyny służą im do rozwoju ich działalności i gospodarstw. A przy okazji staramy się, aby ta codzienna praca z naszymi maszynami była dla nich przyjemna – kontynuuje.

New Holland 9 lat w koronie

Dokładnie 20 lat temu, we wrześniu 1998 roku New Holland rozpoczął swoją działalność w Polsce. To właśnie wtedy została podpisana umowa pomiędzy polskim producentem kombajnów Bizon oraz firmą New Holland. Od tamtej pory żółto-niebieski producent powoli, ale systematycznie zaczął zdobywać uznanie polskich rolników. I tak, już po 11 latach obecności na polskim rynku, został liderem sprzedaży nowych ciągników w Polsce i utrzymuje ten tytuł aż do dzisiaj.

Podczas jubileuszowej konferencji, zorganizowanej przez firmę New Holland 10. września br. w Gniewie (woj. pomorskie), przedstawiciele firmy New Holland podkreślali, że celem na najbliższy czas jest utrzymanie pozycji lidera sprzedaży nowych ciągników w naszym kraju.

– Połowa ciągników w Polsce to maszyny poniżej 120 KM. W tym właśnie segmencie jesteśmy absolutnym liderem i chcemy utrzymać tę pozycję lidera. Nie skupiamy się jednak tylko na maszynach o małej mocy. Chcemy też utrzymać jak najsilniejszą pozycję w segmencie ciągników o dużej mocy – wyjaśnia Piotr Wiak, dyrektor sprzedaży New Holland.

Źródło: New Holland

AA, WD