Zwycięzcy Tractor of the Year 2022 wyłonieni

Dziś, tj. 19 października odbyła się ceremonia wręczenia nagród w konkursie Tractor of the Year 2022. Wydarzenie odbyło się w dniu otwarcia targów Eima International w Bolonii we Włoszech.

W tym roku o 4 nagrody walczyło 14 ciągników 11 różnych marek -4 ciągniki rywalizowały o tytuł Best of Specialized 2022, 5 ciągników konkurowało w kategorii Best Utility 2022 oraz 5 ciągników walczyło o tytuł Ciągnika Roku 2022. Wszystkich 14 finalistów rywalizowało również o nagrodę specjalną Zrównoważony TOTY 2022.

Zwycięzca w kategorii Traktor Roku 2022 został John Deere 7R 350 AutoPowr. Jak uzasadnia jury ten ciągnik zwyciężył dzięki swojej technologii pokładowej- pakiet automatyzacji; jakość i komfortowy poziom kabiny, doskonałe osiągi na polu. Active Command Steering to przykład na to, jak kierowca może w szerokim zakresie dostosować działanie do swoich preferencji i potrzeb. EZballast umożliwia automatyczną instalację i demontaż 1700 kg balastu, rewolucjonizuje sposób, w jaki rolnicy i usługodawcy mogą zarządzać balastowaniem bez zbędnego wysiłku i czasu, aby dostosować ciągnik do każdego zadania, zapobiegając ugniataniu gleby i poprawiając trakcję, gdy to jest potrzebne.

W kategorii Best Utility 2022 również wygrała maszyna z logiem skaczącego jelenia na masce czyli John Deere 6120M AutoPowr. Dzięki bezstopniowej przekładni, krótkiemu rozstawowi osi wynoszącemu 2400 mm, maksymalnej masie roboczej 10 450 kg oraz najnowszej technologii rolnictwa precyzyjnego, ten model jest wystarczająco wszechstronny, aby wykonywać szeroki zakres różnych zadań, od prac z ładowaczem czołowym po uprawę gleby i transport.

Kolejną kategorię konkursu stanowiło Best of Specialized 2022 w którym zwyciężyła maszyna Reform H75 Pro. Jak napisano w uzasadnieniu, specjalistyczne zastosowania rolnicze wymagają specjalistycznych ciągników. Dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości, przekładni hydrostatycznej i możliwości jednoczesnego zarządzania dwoma narzędziami, model ten został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i komforcie pracy na terenach pagórkowatych. Reforma imponuje swoimi możliwościami na zboczach, dzięki czemu idealnie nadaje się na strefy podgórskie i tereny górskie.

I wreszcie w ostatniej kategorii czyli Zrównoważonego Traktora Roku 2022 zwyciężył New Holland T6.180 Methane Power. Jest to pierwszy tego typu ciągnik produkowany komercyjnie. New Holland T6 Methane Power to krok naprzód w kierunku bardziej zrównoważonego rolnictwa. 6-cylindrowy silnik FPT zasilany CNG zapewnia takie same osiągi jak jego odpowiednik z silnikiem Diesla. Zmniejsza koszty paliwa wraz ze znacznym spadkiem zanieczyszczeń i emisji CO2, nie ma systemu SCR, AD Blue nie jest potrzebny, zmniejszając złożoność i koszty eksploatacji.