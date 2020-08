Zmiana właściciela gruntu do informacji spółek wodnych

Sprawne funkcjonowanie urządzeń melioracyjnych jest uzależnione od prawidłowego ich utrzymywania, a zgodnie z ustawą prawo wodne obowiązek utrzymywania urządzeń melioracji wodnych należy do właścicieli gruntów, na które urządzenia te wywierają korzystny wpływ, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – ich utrzymywanie należy do tej spółki.

– W praktyce urządzenia melioracyjne stanowią systemy, często bardzo złożone, które oddziałują na grunty należące do wielu właścicieli, a co za tym idzie ich właściwe utrzymywanie wymaga skoordynowanych działań tychże właścicieli i to na tej niwie pojawiają się najczęstsze problemy, które powodują że cel nadrzędny czyli sprawne funkcjonowanie melioracji bywa niemożliwe do osiągnięcia. Spółki wodne by móc wykonywać swoje działania muszą mieć na ten cel niezbędne środki, a ze ściągalnością składek członkowskich bywa różnie. Dodatkowym problemem jest sytuacja zmiany właściciela gruntu. Z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych spółki nie mają praktycznie możliwości zweryfikowania i aktualizowania swoich danych by móc trafnie kierować wnioski o opłaty do właściwych osób – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Dlatego zdaniem Izby Rolniczej warto zastanowić się, szczególnie w kontekście procedowania zmian w ustawie prawo wodne, by wprowadzić przepis umożliwiający wystąpienia przez spółkę wodną do starosty, bądź innego organu który będzie sprawował nadzór i kontrolę nad spółką wodną, o udostępnienie, oczywiście wyłącznie na uzasadniony wniosek spółki, informacji o zmianie właściciela gruntu.

– Nie można oczywiście w tym miejscu zapominać o prawidłowej realizacji zadań przez spółkę wodną, ściągalność składek powinna iść w parze z ich racjonalnym wydatkowaniem na cele statutowe spółki, ze szczególną dbałością o prawidłowe utrzymanie urządzeń melioracyjnych. Co za tym idzie działalność spółki musi być racjonalna a finansowanie i wydatkowanie w pełni przejrzyste. Uczulić należy organ nadzoru o pochylenie się nad problemem funkcjonowania spółek wodnych, tak by ich istnienie było w odczuciu właścicieli pól potrzebne a prowadzona działalność satysfakcjonująca, co z pewnością przyczyni się do większego zrozumienia ponoszenia opłat na tenże cel – dodaje Leszczyński.