Projekt Inomel pokazuje jak rozsądnie gospodarować wodą [video]

W czasie XVIII Konferencji Rolnictwa Precyzyjnego w Kamieniu Śląskim, która odbyła się w dniach 26-28.09.22, a której organizatorem były firmy Agrocom Polska i 365FarmNet, bardzo ciekawy wykład nt. gospodarowania wodą miał dr inż. Stanisław Minta.

Czym w ogóle jest projekt Inomel? Otóż jest to projekt mający na celu opracowanie systemu monitoringu, w tym teledetekcyjnego, prognozowania i operacyjnego planowania regulowanych odwodnień i nawodnień podsiąkowych w skali obiektu melioracyjnego wyposażonego w innowacyjne, zaprojektowane w ramach projektu, urządzenia do regulacji (hamowania) odpływu wody z obiektu oraz do regulacji i pomiaru natężenia przepływu wody ujmowanej do nawodnień podsiąkowych.

Opracowane i przetestowane w ramach projektu innowacyjne rozwiązania będą przygotowane do wdrożenia. Celem projektu jest również rozwój współpracy jednostek badawczych z podmiotami zewnętrznymi, pobudzenie innowacyjnej aktywności sektora przedsiębiorstw melioracyjnych i pokrewnych oraz przygotowanie do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach projektu.

Od tego projektu oczekuje się iż da on przygotowany do wdrożeń i komercjalizacji system sprawdzonych innowacyjnych metod monitoringu, w tym teledetekcyjnego, prognoz agro-hydro-meteorologicznych i operacyjnego planowania grawitacyjnych regulowanych odwodnień i nawodnień użytków rolnych.

Rezultatem projektu będą również metody i urządzenia służące do pomiaru i regulacji poboru wody do nawodnień i regulatory (urządzenia) do ręcznej lub automatycznej regulacji (hamowania) odpływu wody z odwadnianych obiektów.