Rynek mleka: “Cena, jaką należałoby proponować rolnikom powinna wynosić min. 2,10 zł. za litr”

Podlaska Izba Rolnicza chce wprowadzenia interwencyjnego skupu mleka. Z wnioskiem w tej sprawie zwróciła się 6 marca do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczyński wystosował do prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza wniosek o wprowadzenie interwencyjnego skupu produktów mlecznych oraz zwiększenia udziału produktów mlecznych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez KOWR związanych z wdrożeniem na terytorium RP programu dla szkół – chodzi o to, by produkty mleczne były kierowane do szkół w większej niż dotychczas ilości. Podlaska Izba Rolnicza wnioskuje również o zwiększenie zakupów produktów mlecznych dla szpitali, domów dziecka, domów seniora oraz Wojska Polskiego.

W uzasadnieniu wniosku prezes Leszczyński zwraca uwagę na fakt, że branżę mleczarską w Polsce dotknął kryzys związany z ograniczeniem zakupów przez Chiny, przez co spółdzielnie mleczarskie działające na Podlasiu znalazły się w niekorzystnej sytuacji finansowej i obniżyły ceny skupu mleka od rolników. Odbiło się to negatywnie na kondycji finansowej wielu gospodarstw, które rozważają wycofanie się z produkcji mleka. Nadzieję na poprawę tej sytuacji Podlaska Izba Rolnicza widzi w rządowym programie skupu mleka dla instytucji podlegających Rządowi RP.

Wniosek PIR to kolejny głos w sprawie – trudna sytuacja sektora mleczarskiego omawiana była na poświęconej temu tematowi sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która odbyła się 24 lutego b.r., a której fragmenty prezentowaliśmy na naszych łamach. Wówczas Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich mówił, że Związek wystąpił do Komisji Europejskiej za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o umożliwienie interwencji na rynku.

“Ja nie wiem, jak się powinienem zachować, jeśli urzędnicy z Komisji mówią, że mamy możliwości interwencji po cenie ustalonej 15 lat temu, czyli cenie za mleko w proszku chude 169,80 euro za kg., masło 221,75 euro – mówił prezes Broś na posiedzeniu Komisji. – Jeśli wiemy, że z 21 litrów mleka możemy wyprodukować 1 kg masła i 1,9 kg. proszku i jeśli te 1,9 pomnożymy przez 12,10, a w przypadku masła przez 22 to daje to cenę 1,01 zł. Czy rolnicy się na to zgodzą? Branża w ostatnich latach pracuje na rentowności nie wyższej niż 2,5%. O czym oni mówią?! Jakie 221 euro?! Jakie 169 euro?! Czy zastanowili się, co to znaczy dla producentów mleka?”.

Cena, jaką zdaniem prezesa Brosia należałoby proponować rolnikom powinna wynosić min. 2,10 zł. za litr – tylko taka kwota pozwoliłaby przynajmniej pokryć koszty.