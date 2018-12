Zielone Pola Osadkowski

Zielone Pola to cykl spotkań polowych, które odbywają się corocznie w całej Polsce. Firm Osadkowski S.A. zorganizowała w tym roku 12 spotkań polowych, gdzie w 10 lokalizacjach można zapoznać się z szeroką paletą odmian zbóż i rzepaku czołowych hodowli w Polsce, ocenić i porównać różne technologie ochrony i nawożenia upraw rolniczych – powiedział Marcin Kaczmarek, Kierownik Działu Doradztwa i Rozwoju w firmie Osadkowski S.A.

Zielone Pola to również okazja do wymiany doświadczeń z ekspertami, doradcami agrotechnicznymi, przedstawicielami wielu producentów środków do produkcji rolnej.

21 czerwca w gospodarstwie Krystyny i Jacka Dąbrowskich w Zielnie w powiecie gryfickim odbyły się 10. pokazy firmy Osadkowski S.A. Na polach w Zielinie można było zobaczyć różne odmiany rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, pszenżyta oraz żyta.

Rzepak ozimy

Nowości w rzepaku ozimym, które w tym roku wprowadza do swojej oferty Osadkowski, to SY FLORIAN oraz Chopin. SY FLORIAN, hodowla Syngenta, jest to odmiana hybrydowa o wysokim potencjale plonowania, bardzo dobrej zdrowotności. Ponadto odmiana ta wykazuje dobrą odporność na mróz oraz suszę „kwitnieniową”. Dodatkowo wykazuje podwyższoną odporność na osypywanie łuszczyn. SY FLORIAN to także wysoka zawartość oleju i bardzo niskie porażenie zgnilizną twardzikową, odporność na wyleganie. Wymaga gleb średnich. Normy siewu SY FLORIAN F1 to 40-50 szt./ m2. Plonowanie 118% wzorca według COBORU 2017.

Odmiana Chopin F1, hodowli Rapool to kolejna nowość w ofercie Osadkowski S.A. Jest to najnowsza odmiana u tego producenta z bardzo wysokim plonem nasion, szczególnie wysokie plony w rejonach o dużej presji chorób. Jest to odmiana odporna na wirusy żółtaczki rzepy (TuYV). Odmiana toleruje słabsze kompleksy glebowe, dodatkowo bardzo dobrze znosi okresowe susze. Normy wysiewu Chopin F1 to 40-50 szt./m2.

Najlepszymi odmianami rzepaku ozimego okazały się poza wspomnianymi powyżej nowościami FLORIAN F1 i Chopin F1, odmiany firmy Rapool GAROU F1, firmy Monsanto DK EXALTE F1 oraz firmy Syngenta odmiana liniowa SY ILONA.

Pszenica ozima

Do najbardziej polecanych odmian w pszenicy ozimej należy wymienić odmiany APOSTEL, Zeppelin, HONDIA.

Odmiana APOSTEL, hodowli IGp jest jedną z najwyżej plonujących odmian w Niemczech. W Polsce potwierdziła wyniki. Według COBORU uzyskała najwyższy wynik w rejestracji 2018, plonując kolejno 104% i 102% wzorca na obu poziomach agrotechniki A1 i A2. Charakteryzuje się ponadto ona znakomitą zdrowotnością (szczególnie w kierunku mączniaka) wysokim MTZ (g)- 48, bardzo wysoką odpornością na wyleganie.

Pozostałe odmiany to: Zeppelin, hodowli Syngenta – o wysokiej i stabilnej jakości ziarna i bardzo dobrej zimotrwałości; HONDIA, hodowli DANKO o znakomitej zimotrwałości (5,5), stabilnym plonowaniu i rewelacyjnych parametrach jakościowych; LG JUTTA, hodowli LG do siewu po wszystkich przedplonach; a także odmiany PRAKTIK polecane na słabsze stanowiska pod pszenicę i trudne przedplony (zboża po zbożach, po kukurydzy lub buraku).

Jęczmień i pszenżyto ozime

Z prezentowanych odmian jęczmienia ozimego wyróżniał się Kaylin hodowli IGp; ma świetne parametry zdrowotne i wysoką zimotrwałość. Zaś najlepszymi odmianami pszenżyta ozimego zaprezentowanymi podczas Dni Pola Osadkowski S.A były TANTRIS hodowli IGp; LOMBARDO hodowli Syngenta. Propozycją na słabsze gleby były 2 odmiany żyta mieszańcowego z hodowli Saaten Union- SU BENDIX F1 i SU PERFORMER F1.

Oprac. Anna Arabska