Zbiórka dla potrzebujących rodzin wiejskich na Ukrainie

Dolnośląska Izba Rolnicza prowadzi zbiórkę funduszy, które będą przeznaczone na pomoc Ukraińcom walczącym z rosyjskim okupantem. Pieniądze należy wpłacać a konto Fundacji na rzecz pomocy rolnikom i rodzinom wiejskim imieniem Świętego Izydora z dopiskiem POMOC UKRAINIE. Rachunek fundacji: 14 1050 1908 1000 0090 3261 8556 ING Bank Śląski S. A., KRS 0000929088.

– Każdego dnia odpowiadamy na zgłoszenia o potrzebach ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji. Wielu z nas otworzyło swoje domy, przyjmując kobiety z dziećmi, przekazujemy potrzebne rzeczy, wielu przedstawicieli naszego samorządu podjęło się transportu zarówno ludzi jak i darów. W kraju pozostali mężczyźni, którzy dzisiaj walczą. Niestety wojna kalendarza prac polowych nie zmieni – mówi Ryszrad Borys, prezes DIR.

W związku z tym, za pośrednictwem Fundacji Świętego Izydora, Dolnośląska Izba Rolnicza chce docierać do najbardziej potrzebujących rodzin wiejskich w Ukrainie.

– Wciąż brakuje środków higienicznych oraz środków do udzielania pierwszej pomocy medycznej: bandaży, opasek uciskowych, środków do dezynfekcji, leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych. Jeżeli ktoś z Państwa jest gotów przekazać pomoc w formie materialnej prosimy o kontakt z naszym biurem we Wrocławiu tel. 508 087 735 lub biurami powiatowymi – podaje prezes Borys.