Zasuwa w burcie. Kupić czy zrobić samemu?

Do żniw pozostało jeszcze trochę czasu więc warto pomyśleć o ułatwieniu sobie pracy podczas zbiorów. Zamontowanie zasuw do zsypu zboża w przyczepach jest jednym z rozwiązań, które przyczynią się do sprawnego rozładunku z pomocą żmijek lub dmuchaw i znacząco skrócą czas potrzebny na opróżnienie przyczepy.

Typowe zasuwy do zbóż montowane w burtach przyczep nie są zbyt skomplikowanymi urządzeniami, gdyż do ich konstrukcji potrzebne są zazwyczaj dwa kwadratowe profile wspawywane w odpowiednio przygotowane miejsce w burcie oraz blacha przysłaniająca, którą dozowany jest strumień zboża podawany na żmijkę lub dmuchawę.

Koszty nie są więc duże, jednakże jeśli nie chcemy lub nie mamy czasu na dopasowywanie i docinanie wszystkich elementów, możemy kupić gotowe tego typu rozwiązanie. Ceny najtańszych zasuw o rozmiarze otworu wysypowego 15×18 cm zaczynają się już od 74 zł brutto.

Nieco droższe, ale również bardziej rozbudowane, bo wyposażone chociażby w rynny zsypowe zasuwy kosztują od około 230 do 290 zł brutto. Są to najczęściej rozwiązania, w których światło otworu wysypowego wynosi przynajmniej 30×30 cm co pozwala na dużo szybszy rozładunek. Oczywiście jest on także warunkowany wydajnością posiadanej dmuchawy czy też żmijki.

Posiadając przyczepy sztywne również możemy usprawnić rozładunek, gdyż także w nich można zamontować otwory zsypowe w podłodze, których koszt nie jest zbyt wysoki bo zaczyna się od 125 zł brutto za zsyp ze światłem wysypu 18×18 cm. Rozwiązanie to pozwala na dozowanie odpowiedniej ilości zboża, jednakże warunkiem jego sprawnego działania jest posiadanie odpowiednio wysokich przyczep, tak aby można było pod nie wsunąć żmijkę lub dmuchawę.

Jak więc widać na powyższych przykładach, stosunkowo niedużym kosztem można odpowiednio przystosować przyczepy tak aby rozładunek w żniwa przebiegał możliwie jak najsprawniej i zajmował jak najmniej czasu, którego w takim okresie nigdy nie jest za wiele.