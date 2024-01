Kto wie o imporcie zboża z Ukrainy, powinien zawiadomić organy ścigania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak na razie nie przewiduje wycofania się z embarga na ukraińskie zboże. Przynajmniej do czasu wypracowania rozwiązań na poziomie unijnym.

– Do czasu kiedy nie znajdziemy innych rozwiązań, embargo zostanie utrzymane – deklaruje minister Siekierski cytowany przez PR24.pl.

– W związku z pojawiającymi się w mediach niesprawdzonymi informacjami o napływie ukraińskiego zboża do Polski, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zakaz importu zboża z Ukrainy cały czas obowiązuje. Będzie on utrzymany do momentu wypracowania w ramach #UE odpowiednich mechanizmów, które zapewnią ochronę naszego rynku. Jeżeli ktoś posiada informacje o imporcie zboża z Ukrainy, powinien zgłosić ten fakt do organów ścigania – możemy z kolei przeczytać w poście Ministerstwa opublikowanym wczoraj w serwisie X.

Jeśli chodzi o rozwiązania unijne, rozważane są różne opcje; “najświeższą” jest wprowadzenie kontyngentów bezcłowych na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy, o czym pisaliśmy tutaj.

Jak informuje Polskie Radio, trwają przygotowania do publikacji szczegółowej listy firm importujących zboże z Ukrainy wraz z wolumenem zaimportowanego zboża, jednak jak twierdzi wiceminister Krajewski, taka lista musi być przygotowana zgodnie z prawem.