Zakup używanego ciągnika. Nie dajmy się nabrać

Dane dotyczące rejestracji nowych ciągników rolniczych z ostatnich miesięcy wskazują na spadki względem poprzedniego roku. Spadek dotyczy również rejestracji ciągników używanych, jednak jest on o wiele mniejszy. Wpływ na taki stan rzeczy, może mieć bardzo wiele czynników, np. wysokie oprocentowanie kredytów, wzrost bieżących opłat, ogólna „niepewność” na rynku nowego sprzętu i inne. Nie zmienia to jednak faktu, że zakup ciągnika nawet używanego to spory wydatek, więc taką transakcję należy przeprowadzić z dużą ostrożnością.

Bardzo często, zakupu używanego ciągnika dokonuje się bezpośrednio od poprzedniego właściciela, znajdując ogłoszenie np. na portalach internetowych takich jak olx. O ile zakup bezpośrednio od poprzedniego, faktycznego użytkownika wydaje się być najbardziej bezpieczny, to jednak ilość takich ofert jest w pewnym stopniu ograniczona i zmuszeni jesteśmy dokonać zakupu z tzw. „drugiej ręki”. Taka forma dla wielu jest sporym ryzykiem, ale jeżeli mamy do czynienia z legalnie działającą firmą, handlującą używanym sprzętem, to zakup chroniony jest przez prawa i obowiązki określane przepisami, co zmniejsza ryzyko świadomego oszukania klienta.

Warto też wspomnieć, że często portale internetowe podają informację o tzw. weryfikacji kont użytkowników przydzielając im statusu firmy, a nie użytkownika prywatnego. Przed oględzinami pojazdu, warto mieć rozeznanie na temat formalnej własności traktora, zdarzają się także „prywatni handlarze”, i o ile nie ma w tym nic złego, że ktoś nabył sprzęt, żeby sprzedać go dalej, to jednak zdecydowanie należy wystrzegać się sytuacji minimalizujących odpowiedzialność sprzedawcy. Mowa tutaj o podpisywaniu umów wypełnionych In blanco przez poprzedniego właściciela, czyli de facto z całkowitym wyłączeniem odpowiedzialności faktycznego sprzedającego, oraz o zaniżaniu ceny sprzedaży na umowie, próba zmniejszenia należnego podatku PCC, czy też zwykłe pójście na rękę sprzedającemu, w skrajnym przypadku, gdy dojdzie do anulowania transakcji, może słono kosztować i to „w świetle prawa”.

Większość zakupów „używek” łączy się z dokładnym oglądaniem przed sprzedażą, tutaj warto pamiętać, aby nie wybierać się samemu na takie oględziny, dobrze jest zabrać ze sobą osoby trzecie, które ewentualnie ostudzą nasz nadmierny entuzjazm, rzecz jasna z rozsądkiem, gdyż druga strona może stracić cierpliwość, jeśli będziemy w towarzystwie całej rodziny ze szwagrem na czele, który neguje wartość ciągnika z powodu porysowanego błotnika.

Z technicznego punktu widzenia, najważniejsze wydaje się ocenienie stanu silnika i skrzyni biegów. W związku z tym nalegajmy na jak najdłuższą jazdę próbną, po możliwie trudnym terenie. Długość takiej przejażdżki, przyda się do lepszej oceny silnika i sprawdzenia innych elementów. Chodzi o to, że aby możliwie najtrafniej ocenić stan układu hydraulicznego, ważne jest, aby ciągnik był odpowiednio rozgrzany, tutaj przyda się wspomniana przejażdżka, bynajmniej nie należy nadmiernie „piłować” traktorom startu, bo mówiąc wprost – możemy zostać wyrzuceni za bramę. Doczekaliśmy takich czasów, że zakup ciągnika, może być także wspomagany poprzez diagnostykę komputerową. Jeśli mamy możliwość, to warto podpiąć odpowiedni interfejs, uczciwy sprzedawca nie powinien mieć co do tego pomysłu żadnych sprzeciwów. Owszem, jest dużo mankamentów używanego traktora, które można przeoczyć, ale stan ogumienia to element, o którym zawsze trzeba pamiętać, gdyż komplet rolniczych opon to wydatek kilku, kilkunastu a nawet kilkudziesięciu tys. zł. Nie można też przeoczyć dostępności układów i złączy kompatybilnych z naszym parkiem maszynowym.

Pieczołowite sprawdzenie ciągnika przed zakupem to nasze prawo i korzystajmy z niego, nie ważne czy wydajemy 5000 czy 500 000 własnych, ciężko zarobionych złotówek.

Józef Woś