Handel się ożywił, ceny poszły w górę: Ceny bydła 11.04.2024

Rynek powraca już do normalnego funkcjonowania i zwykłej aktywności, co w niektórych zakładach oznacza nieznaczne podwyżki. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 11.04.2024?

Podwyżki cen o jakich mówimy dotyczą głównie byków zarówno w wadze żywej jak i WBC, których lokalnie zaczęło brakować. Nie są to jednak duże ruchy i nie przekraczają kilkunastu groszy na kilogramie.

Trzeba również zauważyć, że dotyczą one jednak niezbyt dużej liczby podmiotów skupowych, gdyż większość z nich utrzymuje ceny znane z ubiegłego tygodnia. Niemniej jednak dzięki temu, że cały czas istnieje popyt eksportowy, a na rynku UE podaż się zmniejsza, to wg analityków, będzie to pozytywnie wpływało na ceny w kraju.

Ceny na dzień 11.04.24 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8,8 – 14 zł netto/kg

– jałówki 7 -13 zł netto/kg

– krowy 4,5 – 10 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18,2 – 21,4 zł netto/kg

– jałówki 17,4 – 21,5 zł netto/kg

– krowy 13- 18,6 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 10 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.