Nie widać większego zapotrzebowania na surowiec: Ceny bydła 04.04.2024

Pierwszy tydzień nowego miesiąca i zarazem kolejnego kwartału na krajowym rynku bydła mięsnego pozostaje jak na razie dość ospały i niemrawy. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 04.04.2024?

Po świętach wielkanocnych na rynku bydła mięsnego nie widać przesadnych ruchów i zmian, co prowadzi do tego, że znakomita większość skupujących utrzymuje ubiegłotygodniowe ceny. Nie widać również z ich strony zwiększonego zapotrzebowania na surowiec, co mogłoby doprowadzić do poważniejszych ruchów cenowych.

Na obecną chwilę zakłady przetwórcze wydają się być dobrze zaopatrzone, a ruchy cenowe na polskim rynku sprowadzają się co najwyżej do niewielkich kilkunastogroszowych wahnięć.

Ceny na dzień 28.03.24 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8,8 – 14 zł netto/kg

– jałówki 7 -13 zł netto/kg

– krowy 4,5 – 10 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18,1 – 21,4 zł netto/kg

– jałówki 17,4 – 21,5 zł netto/kg

– krowy 13- 18,6 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 5 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.