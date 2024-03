Dalsze podwyżki cen skupu, choć nie wszędzie: Ceny bydła 21.03.2024

Przedświąteczny tydzień przynosi dalsze podwyżki cen skupu bydła mięsnego, choć nie we wszystkich punktach skupu. Zwyżki są najbardziej widoczne tam gdzie ceny przez ostatnie kilka tygodni odbiegały znacząco od wycen rynkowych. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 21.03.2024?

Jedną z najbardziej widocznych zwyżek cenowych jest ta, którą można zaobserwować w zakładach mięsnych Mościbrody, gdzie wszystkie kategorie skupowanego poubojowo żywca wołowego zostały podniesione aż o 70 groszy, co powoduje, że ceny dobiły wreszcie do średnich cen płaconych na rynku i np. za byki płacą tam obecnie os 19,8 zł/kg do 20,1 zł/kg, a jałówki są nawet droższe bo maksymalnie można dostać 20,3 zł/kg.

Dobrą informacją dla hodowców są również wieści z Europejskiego Forum Rolniczego 2024 w Jasionce, na którym Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, zdradził, że w ramach realizacji ekoschematu Dobrostan Zwierząt, rolnicy utrzymujący w ten sposób bydło będą mogli otrzymać nawet 1300 zł do krowy mamki.

Ceny na dzień 21.03.24 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8,8 – 14 zł netto/kg

– jałówki 6,7 -13 zł netto/kg

– krowy 4,5 – 10 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18,1 – 21,4 zł netto/kg

– jałówki 17,8 – 21,5 zł netto/kg

– krowy 13- 18,5 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 5 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.