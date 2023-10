Wysiew międzyplonów ozimych bez kar tylko gdy zaistnieje “siła wyższa”

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju i Rolnictwa Wsi z wnioskiem o zmianę terminu siewu międzyplonów ozimych oraz ich mulczowania. Pismem z dnia 9 października Ministerstwo przedstawiło swoją odpowiedź.

Wymogi odnoszące się do międzyplonów ozimych obejmujące m.in. ich siew są regulowane przez rozporządzenie w sprawie ekoschematów na podstawie Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. Graniczny termin siewu został wyznaczony na 1 października, jakakolwiek zmiana wymagałaby akceptacji Komisji Europejskiej.

Rolnik ma prawo wysiać międzyplony po 1 października, ale wówczas jest nakłada się na niego kary administracyjne: jeśli wysieje do 15 X płatność zostaje zmniejszona o 30%, jeśli po 15 X o 70% kwoty stanowiącej iloczyn płatności w ramach praktyki “Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe” oraz procentowego stosunku powierzchni uchybienia do powierzchni, na której powinny być przestrzegane wymogi tej praktyki.

Przed karami może uchronić zaistnienie “siły wyższej”, czyli zdarzenia nadzwyczajnego i nieprzewidywalnego, które uniemożliwiło zachowanie zgodnie z prawem. Jeśli rolnik zgłosi zaistnienie takiego zjawiska do ARiMR składając dowody potwierdzające jego wystąpienie, a Agencja zgodzi się z tymi dowodami, kary administracyjne nie są stosowane.

Jeśli chodzi o mulczowanie, dopuszczone jest ono po 15 listopada – to też zostało zapisane w rozporządzeniu, na podstawie PS WPR 2023-2027, zmiana również wymagałaby zgody KE.

Termin mulczowania wynika z funkcji międzyplonów: mają pokryć glebę roślinnością i dzięki temu ograniczyć wymywanie składników nawozowych do wód – a jest to uzależnione od wytworzenia przez rośliny odpowiednio dużej biomasy. Dlatego w przepisach określono wymóg wysiewu międzyplonu w terminie do dnia 1 października oraz termin, po którym możliwe jest jego zmulczowanie. Gdyby uzależnić termin mulczowania międzyplonu od terminu siewu, każdy rolnik musiałby składać dodatkowe oświadczenia do ARiMR a Agencja musiałaby prowadzić dodatkowy monitoring.

Rolnik ma oczywiście prawo nie zastosować się do ustalonego terminu, ale pod groźbą kary administracyjnej: za zmulczowanie międzyplonu przed dniem 15 listopada kara wynosi 10% kwoty stanowiącej iloczyn płatności w ramach tej praktyki oraz procentowego stosunku powierzchni uchybienia do powierzchni, na której powinny być przestrzegane wymogi tej praktyki.

