Wstrzymania importu ukraińskiego zboża nie będzie. Rozwiązaniem unijna rezerwa kryzysowa

Dzisiaj odbyła się Rada Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, na której bodaj najważniejszym z perspektywy polskich rolników tematem była kwestia importu ukraińskiego zboża i pomocy rolnikom, szczególnie tym z krajów sąsiadujących z Ukrainą. Temat zreferował na wieczornej konferencji prasowej komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

– Najbardziej drażliwy temat to była kwestia importu z Ukrainy. Przeanalizowaliśmy sytuację na rynku, natomiast Polska i inne kraje zaproponowały różne rozwiązania. Mówiono o ważnej sprawie, sytuacji na rynkach, zwłaszcza w krajach sąsiadujących z Ukrainą. Ta inicjatywa korytarzy solidarności jest bardzo udana – mówił komisarz, po czym przytoczył dane dotyczące importu zbóż z Ukrainy do UE.

– To tworzy problemy w krajach sąsiadujących z Ukrainą […] Widać ogromny wzrost importu na przykład rzepaku w niektórych krajach – w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, to samo z kukurydzą. To nie jest problem dla całej Unii, ponieważ skala importu mogła nie zmienić się albo nawet spadła i jest to raczej problem regionalny, krajów sąsiadujących. Z jednej strony jest to sukces korytarzy solidarnościowych, z drugiej strony trudno jest teraz sprzedać rolnikom ich produkcję i jest to problem w Rumunii, Bułgarii, Polsce, na Słowacji. Nie było inicjatywy wstrzymania importu i tworzenia barier importu z Ukrainy; potrzebujemy wesprzeć rolników, których ta sytuacja dotknęła i możliwym instrumentem byłaby rezerwa kryzysowa. Nie każdy w Radzie był “za”, ale większość państw nie była przeciwna – mówił Wojciechowski.

– Bardzo poważnie rozważamy zastosowanie rezerwy kryzysowej, może części łącznej kwoty rezerwy dla rolników, których sytuacja dotknęła, którzy mają problem ze sprzedażą swoich produktów. Jeszcze tę sytuację przeanalizujemy i jest to możliwe rozwiązanie, które przedstawię na kolegium – dodał.

Komisarz zastrzegł, że sprawa wykorzystania rezerwy nie jest przesądzona. Nie wiadomo też, na jakich zasadach miałaby się odbywać. Padł pomysł dopłat do przechowywania zboża i nasion oleistych.