Większy komfort i moc w ciągnikach specjalistycznych John Deere 5G

Ciągniki serii 5G firmy John Deere oferują teraz większą różnorodność modeli i komfort na potrzeby rozmaitych zadań związanych z uprawami specjalistycznymi. Producent całkowicie zmodernizował wszystkie ciągniki o mocy powyżej 75 KM i dodał pęć nowych modeli, charakteryzujących się większą mocą w konfiguracjach GV, GN, GF oraz GL.

Główną nową funkcją w serii 5G jest pięciobiegowa przekładnia Eco Hi-Lo PowrReverser, umożliwiająca jazdę z prędkością do 40 km/h przy zredukowanej prędkości obrotowej silnika. Dzięki niej ciągniki cechują się mniejszym zużyciem paliwa, a zarazem zapewniają większy komfort jazdy.

Aby spełnić indywidualne wymagania klientów, serię ciągników 5G uzupełniono o nowe modele. Najistotniejsze z nich to nowe ciągniki 5115 w ramach serii modeli GF, GN i GV. Charakteryzują się one mocą do 120 KM i czterocylindrowym silnikiem o pojemności 3,6 l. Ponadto firma John Deere oferuje większą różnorodność mocy na potrzeby prac w najwęższych rzędach winnic — gama modeli GV otrzymuje dwa nowe warianty: 5105G i 5115G o mocy maksymalnej odpowiednio 105 KM i 120 KM.

Natomiast zaprojektowana na nowo kabina jest teraz lepiej dostosowana do potrzeb operatora. Nowa konstrukcja oferuje lepszą ergonomię, a także więcej miejsca na nogi, co zwiększa komfort jazdy i czyni pracę w nowych ciągnikach serii 5G jeszcze przyjemniejszą. Znacznie obniżona maska zapewnia świetną widoczność obszaru przed ciągnikiem. Lepszą widoczność, zwłaszcza w nocy, gwarantuje również opcjonalne oświetlenie LED.

Nowa kabina zwiększa komfort pracy, a ponadto ma znaczenie prozdrowotne dla operatora. Dostępny w ramach opcji układ filtracji kategorii IV (zgodny z normą EN 15695), zintegrowany w dachu kabiny operatora, zapewnia ochronę przed pyłem, niebezpiecznymi dla zdrowia aerozolami oraz oparami.

Kolejnym ważnym elementem najnowszej serii ciągników 5G jest nowy, 5-calowy wyświetlacz cyfrowy, który przedstawia istotne informacje dotyczące pojazdu. Jest on umieszczony centralnie przed operatorem i umożliwia wygodną zmianę różnych ustawień ciągnika.

Nowe ciągniki są nie tylko prostsze w obsłudze, ale też wykorzystują bardziej inteligentne rozwiązania. Opcjonalnie ciągniki mogą być wyposażone w ISOBUS i zmodernizowane poprzez dodanie modułu telematyki JDLink. Dzięki temu ciągnik może bezpłatnie łączyć się z John Deere Operations Center, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Można łatwiej digitalizować i planować operacje, ponieważ najnowocześniejsze narzędzia do zarządzania flotą są bezpłatnie dostarczane wraz z ciągnikiem.

Aby można było jeszcze sprawniej zarządzać pracą na stromych zboczach i w wąskich rzędach, ciągniki można doposażyć w kompleksowe funkcje, takie jak DYNAMIC STEERING (dynamiczne kierowanie) i AutoClutch. Funkcja DYNAMIC STEERING umożliwia automatyczną zmianę przełożenia odpowiednio do prędkości postępowej. Przy mniejszych prędkościach ilość obrotów kierownicą potrzebna do maksymalnego skrętu jest znacznie zmniejszona, szczególnie podczas ciasnych skrętów, natomiast podczas jazdy po drogach z prędkością transportową ilość obrotów kierownicy do pełnego skrętu się zwiększa. Poprawia to komfort kierowcy i daje mu lepszą kontrolę nad ciągnikiem. Funkcja AutoClutch ułatwia manewrowanie, gdyż sprzęgło jest załączane za pośrednictwem pedału hamulca.

Do sadów z nisko zwisającymi roślinami na pergolach firma John Deere w ramach serii 5G oferuje również ciągniki bez kabiny lub z kabiną o niskim prześwicie. Nowy ciągnik o mocy 105 KM z gamy GL zapewnia większą różnorodność mocy, a obszerniejsze siedziska operatora zwiększają komfort jazdy podczas prac w sadzie.

Ciągniki o mocy poniżej 75 KM mają już zmodernizowane silniki spełniające wymagania normy Stage V, zachowując przy tym znane i sprawdzone cechy poprzednich modeli.