Więcej jemy i więcej produkujemy

Produkcja drobiu w Polsce wykazuje stały trend wzrostowy. Według analityków z Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa rozwój drobiarstwa wynika przede wszystkim z możliwości lokowania krajowej produkcji na rynkach zagranicznych oraz z rosnącej konsumpcji wewnętrznej.

W 2017 r. tempo wzrostu produkcji drobiarskiej było wolniejsze niż w roku 2016 przede wszystkim z uwagi na ograniczone możliwości eksportu na rynki pozaunijne w związku z występowaniem w Polsce od grudnia 2016 r. do kwietnia 2017 r. wirusa grypy ptaków. Do spowolnienia dynamiki wzrostu produkcji przyczyniła się również niska opłacalność chowu drobiu rzeźnego, która była wypadkową wyższych cen pasz i niskich cen skupu żywca do uboju.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ocenia, że w całym 2017 r. produkcja drobiarska wzrosła o 8%, do 3,4 mln ton (2,4 mln ton mpc.). Przyrost produkcji drobiu, podobnie jak w latach poprzednich, był kierowany głównie na rynki zagraniczne. Relatywnie wolne tempo wzrostu produkcji utrzyma się prawdopodobnie także w 2018 r.

– Ceny skupu kurcząt brojlerów w Polsce w 2017 r. utrzymywały się na niskim poziomie. Sytuacja cenowa na rynku krajowym była warunkowana rosnącą produkcją drobiu oraz ograniczonymi możliwościami sprzedaży poza UE. W okresie od 22 do 28 stycznia 2018 r. cena skupu kurcząt brojlerów wyniosła 3,28 zł/kg i była taka sama jak cena z poprzedniego tygodnia i o 5,8% wyższa od ceny ze stycznia 2017 r. natomiast cena skupu indyków wyniosła 4,84 zł/kg i była o 0,3% niższa od ceny z poprzedniego tygodnia i o 0,1% wyższa od ceny z tego samego okresu 2017 roku – informuje KOWR.

Rosnąca produkcja żywca drobiowego na rynku krajowym oraz ograniczone możliwości eksportu spowodowały, że do końca 2017 r. ceny kurcząt brojlerów utrzymywały się na stosunkowo niskim poziomie. Ministerstwo rolnictwa przewiduje, że w pierwszym kwartale 2018 r. ceny kurcząt wzrosną i będą zbliżone do notowanych w porównywalnym okresie 2017 r.

