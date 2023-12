Rynek drobiu w 2024 roku: produkcja ma wzrastać, a ceny mają spadać 

Drób sprzedajemy głównie do Niemiec, ale zła sytuacja ekonomiczna w tym kraju odpowiada za spadki wysyłek. Mimo to produkcja drobiu w Polsce wzrosła w III kw. o 3,1% r/r i spodziewane są dalsze wzrosty. Ceny drobiu będą jednak maleć.

Jak informują eksperci Banku PKO BP w najnowszym Agro Navigatorze, produkcja drobiu po spowolnieniu w II kw. 2023 r. sukcesywnie wzrasta – dane o rekordowej liczbie wylęgów wskazują, że ta dynamika utrzymała się również w IV kw. roku. Również unijna produkcja w III kw. roku pozostawała w tendencji wzrostowej – roczna dynamika ubojów u sześciu największych producentów zwiększyła się do 4,6% r/r wobec 3,4% r/r w II kw. 2023 r. Jak podkreślają eksperci, szczególną uwagę zwraca szybka odbudowa unijnej produkcji indyków, po ubiegłorocznych spadkach spowodowanych grypą ptaków, w największym stopniu we Włoszech.

Eksport

Eksport mięsa i podrobów drobiowych w okresie od lipca do października 2023 zwiększył się o 1,7% r/r po wzroście o 5,3% r/r w I półroczu roku 2023. Spadki wysyłek odnotowano w przypadku największego rynku zbytu dla Polski, tj. Niemiec, czemu nie pomagała gorsza sytuacja ekonomiczna w tym kraju. Mniejszą dynamikę odnotowuje również eksport do Wielkiej Brytanii. Mimo to za wzrost eksportu odpowiada głównie rynek unijny.

Ceny drobiu

Ceny drobiu wciąż spadają: w listopadzie przeciętna cena skupu ukształtowała się na poziomie 5,34 zł/kg i była niższa o 19% r/r, z czego ceny zakupu kurcząt, wg MRiRW, zmalały o 18% r/r i znalazły się na najniższym poziomie od lutego’22. Jednocześnie z danych Ministerstwa wynika, że w analogicznym okresie ceny pasz pełnoporcjowych dla drobiu zmniejszyły się o blisko 25%. Jeszcze głębsze spadki odnotowały ceny indyków, bo aż -33% r/r. – winę za to ponosi wzrost produkcji i spadek popytu.

Prognozy na rok 2024

Eksperci PKO BP prognozują przeciętną cenę skupu drobiu w r. 2024 niższą o od 2 do 10% r/r., z czego ujemna roczna dynamika w I półroczu roku 2024 sięgnie 10-15% r/r. Ceny drobiu będą podążać za obniżającymi się notowaniami cen zbóż. Tempo produkcji będzie wspierane przez korzystną relację cen drobiu do cen pasz, poprawa sytuacji konsumentów będzie zwiększać popyt, ale perspektywa silnego złotego będzie ujemnie oddziaływać na konkurencyjność polskiego drobiu na rynkach zagranicznych a także na ceny.