Więcej czasu na wymiany pokryć dachowych z azbestu

Wydłużenie okresu na wymianę przez rolników pokryć dachowych zawierających azbest z 12 miesięcy do 18 miesięcy oraz zmiana terminu granicznego, tj. nie dłużej niż do dnia 30 września 2025 r. – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Zgodnie z obecnie obowiązującym § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 1830 oraz z 2023 r. poz. 2654) wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

1) które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem,

2) których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.,

3) które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Projekt ma na celu wydłużenie okresu na realizację inwestycji przez rolników z 12 miesięcy do 18 miesięcy oraz zmianę terminu granicznego, tj. nie dłużej niż do dnia 30 września 2025 r. Wydłużenie o 6 miesięcy okresu na realizację wymiany pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest umożliwi kontynuację inwestycji w gospodarstwach rolnych i ograniczy ryzyko złożenia wniosku o płatność końcową po terminie. Zmiana ta podyktowana jest przede wszystkim specyfiką prac, które można wykonać tylko w sprzyjających warunkach pogodowych, w okresie od wiosny do jesieni.

Proponowane zmiany oznaczają konieczność dostosowania regulaminów wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem pierwszego i drugiego naboru wniosków. Oznacza to, że nie będzie konieczne anektowanie zawartych już umów o objęcie inwestycji wsparciem z pierwszego i drugiego naboru wniosków.

Projekt nowelizacji rozporządzenia przewiduje przepis przejściowy, zgodnie z którym do spraw dotyczących udzielenia wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji rozporządzenia, będą stosowane przepisy omawianej nowelizacji rozporządzenia.

Inwestycje objęte wsparciem, dla których zawarto umowę będzie można zrealizować w wydłużonym terminie, tj. przed upływem 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 września 2025 r.

Omawiana nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.