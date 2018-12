Walka z ASF musi być wielokierunkowa

W ocenie izb rolniczych rząd nie kieruje wystarczających środków finansowych na zabezpieczenie gospodarstw przed wirusem ASF. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych brak jest również dostatecznej aktywności krajowych jednostek w przeprowadzeniu wielokierunkowych badań nad wirusem i skutecznymi metodami ograniczenia jego szerzenia.

Walka z afrykańskim pomorem świń musi być wielokierunkowa i wymaga znacznie więcej środków finansowych. Dodatkowym problemem polskich producentów, jest napływ tańszych prosiąt z Belgii, gdzie wykryto ostatnio ASF. Rolnicy nie mają wyboru, co do skupującego podmiotu ani w zakresie terminu sprzedaży i często też zmuszeni są do dalszej produkcji z uwagi na kredyty inwestycyjne, czy podjęte działanie PROW – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Dlatego samorząd rolniczy wnioskuje o opracowanie programu rządowego dotyczącego ochrony rynku wieprzowiny, który realnie wesprze gospodarstwa zajmujące się produkcją trzody chlewnej.

Źródło: KRIR