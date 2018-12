W sprawie wypłaty rekompensat za szkody łowieckie

W związku z długo trwającym procesem legislacyjnym zmiany Ustawy Prawo łowieckie oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz w związku z wprowadzonymi kolejnymi zmianami (przyjętymi przez Sejm RP w dn. 15.06.2018 r.), a także brakiem rozporządzeń wykonawczych do przedmiotowej ustawy w zakresie szacowania szkód, Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Środowiska o podjęcie działań mających na celu znalezienie sposobu i umożliwienie wypłaty rekompensat rolnikom z tytułu poniesionych strat w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę.

– Wielu rolników przekazuje do Izb Rolniczych informację, że zgodnie z obowiązkiem zgłaszali szkody do Urzędów Gmin oraz do Kół łowieckich, po czym żadna ze stron nie podejmowała jakichkolwiek działań w kierunku oszacowania strat. Ponadto wiele gospodarstw rolnych, pomimo, że ma sądowe orzeczenie w zakresie obowiązku wypłaty przez Koła Łowieckie odszkodowania, nie doczekało się należnych im środków – informuje KRIR

Zdaniem izb rolniczych Ministerstwo Środowiska powinno podjąć działania, których celem będzie ponoszenie odpowiedzialności za niewypłacanie przez Koła Łowieckie odszkodowań przez Polski Związek Łowiecki. Następnie wewnętrzne rozliczenie następowałoby pomiędzy Polskim Związkiem Łowieckim a Kołem Łowieckim odpowiedzialnym za wypłatę.

Źródło: KRIR