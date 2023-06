W naborze o dopłaty bezpośrednie złożono już 901 tys. wniosków. Coraz mniej czasu do końca naboru

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do 7 czerwca wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. złożyło 901 tys. rolników. Oznacza to, że przez ostatni miesiąc liczba ta zwiększyła się o 200 tys. wniosków.

Do końca naboru pozostało 2 tygodnie i choć nie wydaje się, by przez ten czas wnioski złożyła reszta z 1,3 mln właścicieli gospodarstw, to jednak fakt, że dopłatami już w tej chwili zainteresowanych jest ponad 2/3 gospodarzy, zdaje się przeczyć tezie, że Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027 poniosła w Polsce klęskę.

Do końca naboru pozostało 16 dni – ARiMR informuje, że oddziały Agencji pracują również w sobotę 17 czerwca. Do dyspozycji wnioskujących o dopłaty są również eksperci Ośrodków Doradztwa Rolniczego, którzy bezpłatnie pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków.

Przypominamy, że wnioski składać można wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus, a na stronach internetowych Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego opublikowane zostały informacje dotyczące preferowanych terminów przyjmowania rolników.