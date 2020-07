W czerwcu najwyższa sprzedaż traktorów od 16 miesięcy

Jak informuje agencja Martin & Jacob, sprzedaż nowych traktorów stale rośnie. W czerwcu rolnicy zarejestrowali 980 nowych maszyn. Był to najlepszy wynik w tym roku oraz najwyższa sprzedaż od grudnia 2018 roku

Od początku zarejestrowano 4734 nowe traktory. Jest to wynik lepszy od ubiegłorocznego pierwszego półrocza o 808 sztuk, zatem rynek urósł o blisko 21%. W samym czerwcu sprzedaż nowych traktorów była lepsza od tej ubiegłorocznej o 141 sztuk.

New Holland liderem sprzedaży nowych traktorów po pierwszym półroczu

W czerwcu zostało zarejestrowanych w Polsce 181 nowych traktorów New Holland. Łącznie od początku roku to 964 sztuki. Wynik taki daje firmie pierwsze miejsce w rynku oraz ponad 20% udział. New Holland lideruje również pod względem wzrostu sprzedaży rok do roku. Obecnie jest to lepszy o 262 ciągniki, czyli ponad 37% wzrost.

Tym razem rywalizację o drugie miejsce wygrała marka Kubota, która poprawiła swój majowy wynik i w czerwcu sprzedała rekordowe dla siebie 152 nowe maszyny. To niespełna 16 proc. udział w rynku. Również Kubota radzi sobie w tym roku znacznie lepiej i po sześciu miesiącach odnotowuje wzrost sprzedaży do ubiegłego roku o 79 maszyn. Łączna sprzedaż od stycznia do czerwca to 561 maszyn i jest to również drugi najlepszy wynik w rynku.

Trzecie miejsce w czerwcu i po sześciu miesiącach należy do koncernu John Deere. Zielono-żółte ciągniki sprzedały się w czerwcu w liczbie 102 sztuk i był to gorszy wynik od ubiegłorocznego o 45 sztuk. Ten rezultat zaważył na wyniku pierwszego półrocza, który również był słabszy od tego z 2019 roku o 8%. Łączna sprzedaż nowych traktorów John Deere w okresie od stycznia do czerwca wyniosła 544 sztuki.

Czwartą marką w czerwcu a szóstą w pierwszym półroczu był Case IH. Ciągniki tej marki sprzedają się wyraźnie lepiej niż przed rokiem. Jest to wzrost o 113 sztuk – trzeci największy ilościowo wzrost w branży. Na koniec czerwca wyniki Case IH to ponad 7% udział w rynku oraz 339 zarejestrowanych nowych traktorów.

Deutz-Fahr był piątą najczęściej wybieraną marką ciągnikową. Rolnicy kupili 80 nowych traktorów. Od początku roku jest to 486 maszyn, czyli czwarty najlepszy rezultat w rynku. Deutz-Fahr jest również marką z drugim największym przyrostem sprzedaży nowych maszyn (+157 szt.).

Zestawienie nie uwzględnia kategorii nowych ciągników kupowanych za granicą; tutaj bardzo wysoką sprzedaż notuje marka Belarus. Zestawienie uwzględniające tę kategorię opublikujemy za kilka dni.

Ciągniki o mocy 75-99 KM są wybierane najczęściej

1287 nowych traktorów o mocy 75-99 KM stanowi najliczniejszą grupę sprzedażową w tym roku. Dla porównania ciągniki o mocy 100-119 KM to 941 sztuk, 120-149 KM oraz 150-199 KM to odpowiednio 605 i 602 sztuki. Najmniej liczną grupę stanowią traktory najmocniejsze tj. od 200 KM (227 szt.). Duży rynek stanowią traktory małej i średniej mocy. Maszyny to mocy <50 KM to 518 sztuk. Ciągniki od 50 do 74 KM sprzedały się w liczbie 554 sztuk.

Najpopularniejsze modele

Najczęściej wybieranym ciągnikiem w pierwszym półroczu 2020 r. był Zetor Major 80 CL, który sprzedał się w liczbie 140 sztuk. John Deere 6120M to drugi najpopularniejszy model w kraju, który znalazł 131 nabywców w tym roku. Jest to jednocześnie pierwszy wybór w segmencie 120-149 KM. Liderem segmentu 110-119 KM a jednocześnie trzecim najpopularniejszym traktorem jest Deutz-Fahr 5110G (104 szt.).